金絲貓轉型「3P秀」被法辦！台中夜店改推「草泥馬+爆乳妹」登場

▲台中某夜店遭爆出竟拿「草泥馬」當噱頭。（圖／翻攝IG）



記者游瓊華／台中報導

即將在今天晚間開幕的台中市夜店「Super House」，日前找來2名外籍女舞者和1名男舞者，在舞台上做出模仿性愛動作引來警方取締。但又有網友爆料，15日凌晨業者竟將一隻俗稱草泥馬的羊駝牽到夜店內，夜店還將過程拍下放上官方IG限時動態！台中市動保處處長林儒良聽聞也傻眼，表明業者恐涉違反《動保法》，最高可罰7萬5000元。

只是業者推草泥馬做為宣傳並非臨時起意，《ETtoday 新聞雲》還發現，業者早在去年底就準備將草泥馬當噱頭，由爆乳女舞者與草泥馬在夜店外合照，女舞者超兇身材也讓網友暴動。

「Super House」超級屋前身為台中知名夜總會「Show House」秀屋，周六晚開幕找來藝人高爾宣擔任主打，內部有5個包廂區和搖滾區，低消從8千到8萬元不等。但為了炒熱氣氛，業者10日先找來2名東歐籍女舞者和男舞者，3人在舞台上鹹濕表演，業者還被依刑法妨害風化罪嫌函送法辦。時隔6天業者又無視動物安危、健康，由女舞者將草泥馬帶進夜店裡面，還拍下影片放上官方IG限時動態宣傳。

動保處長林儒良直言，夜店環境吵雜、聲光太過刺激，動物與人類一樣都是日出而作、日落而息，業者的行為恐已違反《動保法》，最重可處7萬5000元罰款，之後將派員前往查看。





▲業者早在去年底就準備將「草泥馬」當噱頭。（圖／翻攝IG）

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