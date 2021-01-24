全台石友相會桃園　許效舜：我們挺桃！270件雅玉石珍品大溪展出

▲許效舜「挺桃」於大溪舉辦雅玉石珍品展。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「中華雅石藝術總會」理事長、知名藝人許效舜，23日在桃園大溪古蹟園區「特色展銷館」，舉辦第三屆第一次全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣展銷會。許效舜看到來自花蓮、基隆等各縣市的石友會會長、會員們，面對疫情升溫，卻「不避桃」以行動全力「挺桃」，期許國門之都的桃園，疫情退散後，是全世界的世外桃源。

▲▼議長邱奕勝歡迎全台石友們年節期間，來桃園大溪賞石。（圖／記者楊淑媛攝）

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許效舜同時稱許桃園大溪風景秀麗、古蹟美食多，是全台十大觀光小城之一，並感謝大溪區前縣議員藍勝民協助，提供座落於大溪區中正公園旁的「特色展銷館」，舉辦雅玉石展，也籲請在悶疫情期間，喜愛雅玉石的朋友，只要做好防疫措施，歡迎來大溪參展，透過賞石感受到石頭的正能量，獲得身心的療癒！

▲「石韻傳承．大溪有約」雅玉石展。（圖／記者楊淑媛攝）

前縣議員藍勝民對於中華雅石藝術總會，於大溪區舉辦雅玉石精品推廣展銷會，讓各地民眾能一堵來自各地海邊、溪底的數百件美麗的奇石「石現眼前」，樂見帶動地方的觀光發展，歡迎即日起迄2月21日在為期１個月的「石韻傳承．大溪有約」雅玉石展期間來參展。

▲▼全台石友相會桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

「石韻傳承．大溪有約」雅玉石展展出珍品270件，展出期間1月30日和2月6日下午2點，分別由許效舜總會長和黃麒翰老師辦理專題講座。包括：議長邱奕勝、市議員李柏坊、文化局長莊秀美、觀旅局長楊勝評、本藏師父、獨家報導社長張淯以及全台各縣市石友會會長等人士蒞臨，全場活動並採實名制，要求參加者要戴口罩、量體溫、以酒精乾洗手，落實防疫措施。

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