辦公室主任疑辱罵官員「王八蛋」　賴士葆：他發誓沒講三字經

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃22日召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，民進黨立委洪申翰卻在臉書爆料，一位資深國民黨委員，放任辦公室主任羞辱各部會官員，當場脫口辱罵「王八蛋」等粗俗字眼。對此，遭點名的國民黨立委賴士葆表示，「我的主任跟我發誓，絕對沒有講三字經、五字經、七字經」。

洪申翰22日下午在臉書表示，這幾天正是總預算最後協商的時間，但實在非常不能接受有一位資深國民黨委員，放任辦公室主任一直羞辱輪流進辦公室說明的各部會官員跟聯絡人，內容包括「不用談啦！滾吧！」、「他馬的！」、「操！」、「王八蛋！」。

洪申翰說，辦公室同在青島一館的他，連在賴士葆研究室外就可以清楚聽到，仔細一問走廊上的部會公務員，每個都無奈表達只能吞忍。洪申翰質疑，立委監督行政部門天經地義，要嚴厲要堅持都可以，但這樣羞辱真的可以嗎？

對此，賴士葆22日下午受訪時表示，「我的主任告訴我，絕對沒有罵過三字經、五字經、七字經」，他就是講話比較大聲、嗓門很大，大概有人聽了覺得不舒服，「我在這裡替那些不舒服的官員道歉」。

賴士葆解釋，他的辦公室主任就是講話很大聲、感覺很兇，但是事實上人很好，「最後都叫我一直撤案，本來要刪一千萬的最後刪不到一百萬」，可能有人聽了感到不舒服，「真的有官員受傷我就道歉，他跟我發誓絕對沒有講三字經、五字經、七字經」。

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