　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辦公室主任疑辱罵官員「王八蛋」　賴士葆：他發誓沒講三字經

▲▼ 立法院堵訪-賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃22日召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，民進黨立委洪申翰卻在臉書爆料，一位資深國民黨委員，放任辦公室主任羞辱各部會官員，當場脫口辱罵「王八蛋」等粗俗字眼。對此，遭點名的國民黨立委賴士葆表示，「我的主任跟我發誓，絕對沒有講三字經、五字經、七字經」。

洪申翰22日下午在臉書表示，這幾天正是總預算最後協商的時間，但實在非常不能接受有一位資深國民黨委員，放任辦公室主任一直羞辱輪流進辦公室說明的各部會官員跟聯絡人，內容包括「不用談啦！滾吧！」、「他馬的！」、「操！」、「王八蛋！」。

洪申翰說，辦公室同在青島一館的他，連在賴士葆研究室外就可以清楚聽到，仔細一問走廊上的部會公務員，每個都無奈表達只能吞忍。洪申翰質疑，立委監督行政部門天經地義，要嚴厲要堅持都可以，但這樣羞辱真的可以嗎？

對此，賴士葆22日下午受訪時表示，「我的主任告訴我，絕對沒有罵過三字經、五字經、七字經」，他就是講話比較大聲、嗓門很大，大概有人聽了覺得不舒服，「我在這裡替那些不舒服的官員道歉」。

賴士葆解釋，他的辦公室主任就是講話很大聲、感覺很兇，但是事實上人很好，「最後都叫我一直撤案，本來要刪一千萬的最後刪不到一百萬」，可能有人聽了感到不舒服，「真的有官員受傷我就道歉，他跟我發誓絕對沒有講三字經、五字經、七字經」。

其他人也看了這些...

王浩宇遭罷免吐心聲：是我不夠努力　不怪任何人
簡舒培批罷王非民主勝利　陳思宇：再下去繼續讓民眾失望而已
罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

更多熱門新聞...

陳柏惟回擊羅智強：你在市議會做什麼　我還真不知道
陳柏惟：如果因為「看我不爽」、「很台」就罷免我　沒有道理
吳思瑤反擊羅智強：他對我的「政治跟騷」與共軍擾台同等級

振興一下我們的美麗

ET快訊
「真理褲妹」與噁男共乘小黃　後座遭性侵！運將：以為情侶
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／中選會公告王浩宇遭罷免　即日起解除議員職務「不再補選」

柯文哲批「避桃令」是政治口水戰：不要打到讓自己看起來很白癡

辦公室主任疑辱罵官員「王八蛋」　賴士葆：他發誓沒講三字經

黃捷認了「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過這個難關

快訊／北市府因應疫情　強烈建議學校取消、延後畢業旅行

蕭美琴是否獲邀成羅生門？　張競PO「邀請函照片」戳破盲點

新北YouBike取消前30分鐘免費！ 最快3月底開始收費5元

民進黨列藍營「6大瞎提案」：國防部禁唱《夜襲》卻要砍國軍預算

洪申翰爆：藍委辦公室主任辱罵官員「王八蛋！滾」　他們只能吞忍

黃智賢在南京接種新冠疫苗　自曝打完「身體毫無任何感覺」

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

快訊／中選會公告王浩宇遭罷免　即日起解除議員職務「不再補選」

柯文哲批「避桃令」是政治口水戰：不要打到讓自己看起來很白癡

辦公室主任疑辱罵官員「王八蛋」　賴士葆：他發誓沒講三字經

黃捷認了「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過這個難關

快訊／北市府因應疫情　強烈建議學校取消、延後畢業旅行

蕭美琴是否獲邀成羅生門？　張競PO「邀請函照片」戳破盲點

新北YouBike取消前30分鐘免費！ 最快3月底開始收費5元

民進黨列藍營「6大瞎提案」：國防部禁唱《夜襲》卻要砍國軍預算

洪申翰爆：藍委辦公室主任辱罵官員「王八蛋！滾」　他們只能吞忍

黃智賢在南京接種新冠疫苗　自曝打完「身體毫無任何感覺」

吳念軒主動逗弄小童星　嚴正嵐看不下去：我會打他！

狗奴狂掃14件衣把毛孩當親生　寵物店「擬人化＋多元服務」是趨勢

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

取消！海基會「2021大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

重劃區好夯「怎麼挑不出錯？」　達人曝4關鍵：帶動周邊房價

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　創近5年新高

劉書宏賣水餃親送到李玉璽家　「全套服務」鍾欣凌驚呼：我也要！

「灰嘴萌獸」跑來屋子假裝家貓！　他走近笑翻：阿嬤完全沒發現

感謝偏遠醫護防疫辛勞　福容福隆贈澳底保健站蜂蜜蛋糕甜點

女演員突變菸嗓！一查竟得乳癌…醫驚曝「罹患率」：年輕人當心了

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親嗆：樹大有孤枝

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨氣炸

黃珊珊：台沒病毒也會被恐懼害死

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

「避桃令」惹議　國民黨：最早發的是國防部

圖／歐巴馬邀請函曝光　「42年來突破」又是一場大內宣

黃捷姿態放低？懇求鳳山人：陪我度過難關

藍指國軍棄單太頻繁　提案凍結海軍伙食費

黃暐瀚點出黃捷罷免案關鍵　陳玉珍：若敗他要擔心

新北YouBike取消前30分鐘免費！ 最快3月底開始收費5元

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

要桃立委「口罩戴好」　林為洲：寒喧沒惡意

林奕華爆蔡政府「刪國軍餐費」

更多熱門

相關新聞

洪申翰爆：藍委辦公室主任辱罵官員「王八蛋！滾」　他們只能吞忍

洪申翰爆：藍委辦公室主任辱罵官員「王八蛋！滾」　他們只能吞忍

立法院近日舉行朝野協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」。民進黨立委洪申翰22日爆料，一位資深國民黨委員，放任辦公室主任羞辱各部會官員，當場脫口辱罵「王八蛋」等粗俗字眼，公務員每個表達無奈只能吞忍。

預算協商藍委搞失蹤　游錫堃自嘲德薄能鮮

預算協商藍委搞失蹤　游錫堃自嘲德薄能鮮

林為洲要桃園立委口罩戴好　鄭運鵬反擊了

林為洲要桃園立委口罩戴好　鄭運鵬反擊了

日代表：疫情後必組「報復性訪問團」來台

日代表：疫情後必組「報復性訪問團」來台

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

關鍵字：

立法院臨時會洪申翰賴士葆

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面