今水氣增各地飄雨！周六變天探13°C　過年前「有無寒流」機率曝

▲今日各地降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日各地天氣穩定，多是多雲到晴天氣型態。氣象專家彭啟明表示，今日台灣附近水氣增多，各地將有局部短暫陣雨，以東半部雨勢較多，另今日溫度略降，白天高溫約25度、夜晚低溫16度，周六下半天將有乾冷空氣移入，北部低溫約13度。他指出，目前預測來看，過年前都沒有較強的冷空氣影響台灣。

彭啟明在臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，目前台灣附近的水氣增多，在東半部會持續有短暫雨勢，西半部也逐漸會有些局部短暫陣雨，不過還是以東半部較多，基本上雨勢不算太大，多數地方是飄雨型態，靠近山區可能較為明顯。

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預計今天溫度會比昨天略降一些，今天北部溫度比昨天略降，北部中午高溫約24-25度，中南部24-26度，東半部22-24度，入夜到周六清晨，溫度會略降，北部低溫下看16-18度，中南部17-19度。

▲目前預測過年前尚無較強冷空氣影響。（圖／記者李毓康攝）

周六上半天北部東半部仍可能有局部陣雨，但下半天開始有乾冷空氣移入，溫度會開始下滑，也顯著的逐漸轉晴。北部入夜後的低溫將會降到13-15度，中南部15-17度，東半部14-17度。

周日的天氣仍較為晴朗，仍有偏北風帶來較涼空氣，北部的溫度會落在14-20度，中南部13-26度，輻射冷卻低溫可能會到11-12度，這將會持續到下周一，較為穩定的天氣會持續到下周三四，之後會有點小改變。另根據目前中短期預測，過年前尚無顯著的強冷空氣影響台灣。