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國道4轎車組團打BOSS…驚悚「包夾砂石車」275秒！警察要辦了

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記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出影片，表示8日下午3時許行經國道3號北上396K附近時，目擊一輛砂石車遭到4輛轎車包夾，砂石車運將幾度想脫身，但仍被轎車死死堵住，場面十分驚險；對此網友也紛紛直呼危險，痛批「真的是玩命！」

▲▼國道3號砂石車遭4輛轎車逼車。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲國道3號砂石車遭4輛轎車逼車，最後終於找到機會切下交流道時，4車不約而同減速停下。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

網友上傳4分35秒影片，畫面中砂石車一開始行駛的中線車道，但前、後、右側被4輛黑色轎車包圍，不得已只好切往內側車道想超車脫離，豈料砂石車才剛變換車道，前車立即跟著左切堵住去路，只好再切回中線道。

網友發現4輛轎車一路閃著雙黃燈與砂石車平行前進，期間砂石車數度想脫身，但去路卻全被堵死，只好與4輛轎車一同緩速前進，後方來車見狀後也不敢貿然超車，最終砂石車駕駛抓準機會，轉入高雄岡山交流道，詭異的是，這時前方明明暢通無阻，但4輛轎車卻全不約而同減速到幾乎停下，完全就是針對砂石車而來。

這詭異的景象讓原PO看得一頭霧水，將影片上傳臉書詢問「發生什麼事？」對此，網友也紛紛留言，「長這麼大，第一次看到砂石車被逼車的」、「這大車司機也太溫馴了吧」、「雖然不知道原因，但這樣影響其他用路人的行為真的很爛」、「這是玩命關頭嗎」、「這幾台車是有病？討債嗎？」

對於這起國道逼車案，國道警方今（9日）表示，經勘驗網友提供影片後，目前全案已經進入偵辦階段，後續將循線確認4輛轎車駕駛身分，釐清雙方是否有糾紛；另一方面，4車危險駕駛部分，將依道路交通管理條例第43條開出罰新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，同時也將釐清逼車行為是否涉及公共危險及強制罪。

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