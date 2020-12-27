　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

▲小客車直接從中線車道往外切至遊覽車前面，氣的遊覽車駕駛痛罵罔顧車上40條人命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小客車直接從中線車道往外切至遊覽車前面，遊覽車駕駛痛罵罔顧車上40條人命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下120K處，25日驚傳小客車逼車險釀車禍事故。1名遊覽車司機指出，當天車上載著40人左右，行經此處時，準備從中線車道往外側車道切出，當時外側車道1輛自小客車先長鳴喇叭搶道，之後還搖下車窗一陣痛罵，還要求停車並下車。

這名謝姓遊覽車駕駛表示，事發當下遊覽車正準備從中線打方向燈預切外線車道，後面小烏龜硬搶道，並且長按喇叭切入外車道，當時有閃雙黃燈意識，謝謝你禮讓；但不到30秒時間又在後面長按喇叭，隨後更到駕駛座旁邊搖下車窗一陣亂罵，還要求下車（當時已開窗在行駛），因為當時時數100公里、車上有40位乘客，選擇不理會不回應專心開車。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

謝男說，小烏龜之後又從中線沒有打方向燈直接切入外車道，並急踩2下煞車挑釁（當時車長在旁邊也嚇一跳），當下反應急閃右切爬坡道再拉回主線道，車身上層已經在左右搖擺，乘客受到驚嚇。為了不讓車子繼續左右搖擺稍微降速，等穩住再加速，請問對方駕駛有考慮到車上40個人的生命危險嗎？

謝男將整段畫面PO上網，網友反應兩極，一派網友認為，「影片直接寄給交通隊，提告殺人未遂熬，變換車道未打方向燈、逼車、緊急煞停等,違反公共危險罪」；另一派認為，「打方向燈就可以切車道嗎？硬搶車道後再打雙黃燈說謝謝嗎？」

警方表示，目前尚未接獲報案，但根據影片顯示，小客車驟然減速可開罰3000至6000元，但因影片模糊不清，難以辨識自小客車車牌。國道警方呼籲駕駛人，遇到類似狀況可撥打1968或110報案，千萬別逞一時之快，造成遺憾的發生。

洗臉時不過度拉扯肌膚，輕鬆帶走髒污

►「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計


ET快訊
陳建州深夜連續道歉4次！ 認問題非常多：絕對會扛責任
LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最
英女大生擁「32HH巨乳」！露深溝求募款　前男友父驚曝1句話
春水堂驚見員工「把湯鍋變泡腳桶」照片曝光噁爆　業者回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿被水泥車按喇叭　醉男嗆司機「叭三小」…2人互毆進警局

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

台南三寶神之鬼切！外線橫越3車道　下秒挨撞噴飛數m…網一看怒了

生日與20歲男友奔摩鐵開房！少女「1件事」洩戀情　媽聽完氣炸

快訊／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫觀察

台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

新婚妻與男同事摩鐵激戰+北投泡溫泉　綠帽夫氣到全身痙攣送醫

超時駕駛「國道翻覆釀3死」！阿羅哈遭罰9萬+吊照3月　上訴被駁回

快訊／花蓮景點「石梯坪」女子落海！採海菜失足　命危送醫搶救中

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

不滿被水泥車按喇叭　醉男嗆司機「叭三小」…2人互毆進警局

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

台南三寶神之鬼切！外線橫越3車道　下秒挨撞噴飛數m…網一看怒了

生日與20歲男友奔摩鐵開房！少女「1件事」洩戀情　媽聽完氣炸

快訊／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫觀察

台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

新婚妻與男同事摩鐵激戰+北投泡溫泉　綠帽夫氣到全身痙攣送醫

超時駕駛「國道翻覆釀3死」！阿羅哈遭罰9萬+吊照3月　上訴被駁回

快訊／花蓮景點「石梯坪」女子落海！採海菜失足　命危送醫搶救中

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

兄弟第4號洋投確定？外媒爆：與養樂多洋投接近簽約

螞蟻集團約談結束　陸央行：存在違規監管套利行為

阿翔錄影出包！踩掉胡瓜運動褲「內褲外露」羞爆：我還要不要活

周湯豪術後急工作「連操24小時」　驚爆「鼻血倒流＋眼充血」

申請租金補貼被漲租！老租客曝超實用「經驗寶典」對付房東鑽漏洞

快訊／說法沒套好？RAVI承認與太妍戀愛中...打臉SM娛樂

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

不花大錢也能很快樂　3個讓心情更愉悅的生活練習

中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片　還原驚心動魄91天

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

社會熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

女教練「柔情1hr」　健身會員大解放

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

混血辣模仙人跳富商！設局主謀判賠844萬

人夫外遇！小三甜喊：可以吸小支嗎　正宮心碎

即／花蓮石梯坪女子落海　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

即／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫

即／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫

2020年最後一個週末假日，國道一號南下路段事故頻傳，兩小時內發生兩起意外！上午11點左右先是在國一楠梓、鼎金路段356K發生一起兩車追撞事件，造成後方回堵3公里；接著12點40分左右，在國一南下365K九如段又發生一起廂型車自撞的意外事故，車子撞上護欄後，車身打橫佔據道路、造成後方車輛回堵，救護車到場後，肇事駕駛表示自己沒有受傷、僅感覺些微不適，但消防人員仍將他與車上另外4人，一同送醫觀察治療。

國道車禍3死案　阿羅哈挨罰吊照興訟敗訴

國道車禍3死案　阿羅哈挨罰吊照興訟敗訴

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

關鍵字：

國道挑釁逼車

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面