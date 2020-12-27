小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

▲小客車直接從中線車道往外切至遊覽車前面，遊覽車駕駛痛罵罔顧車上40條人命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下120K處，25日驚傳小客車逼車險釀車禍事故。1名遊覽車司機指出，當天車上載著40人左右，行經此處時，準備從中線車道往外側車道切出，當時外側車道1輛自小客車先長鳴喇叭搶道，之後還搖下車窗一陣痛罵，還要求停車並下車。

這名謝姓遊覽車駕駛表示，事發當下遊覽車正準備從中線打方向燈預切外線車道，後面小烏龜硬搶道，並且長按喇叭切入外車道，當時有閃雙黃燈意識，謝謝你禮讓；但不到30秒時間又在後面長按喇叭，隨後更到駕駛座旁邊搖下車窗一陣亂罵，還要求下車（當時已開窗在行駛），因為當時時數100公里、車上有40位乘客，選擇不理會不回應專心開車。

謝男說，小烏龜之後又從中線沒有打方向燈直接切入外車道，並急踩2下煞車挑釁（當時車長在旁邊也嚇一跳），當下反應急閃右切爬坡道再拉回主線道，車身上層已經在左右搖擺，乘客受到驚嚇。為了不讓車子繼續左右搖擺稍微降速，等穩住再加速，請問對方駕駛有考慮到車上40個人的生命危險嗎？

謝男將整段畫面PO上網，網友反應兩極，一派網友認為，「影片直接寄給交通隊，提告殺人未遂熬，變換車道未打方向燈、逼車、緊急煞停等,違反公共危險罪」；另一派認為，「打方向燈就可以切車道嗎？硬搶車道後再打雙黃燈說謝謝嗎？」

警方表示，目前尚未接獲報案，但根據影片顯示，小客車驟然減速可開罰3000至6000元，但因影片模糊不清，難以辨識自小客車車牌。國道警方呼籲駕駛人，遇到類似狀況可撥打1968或110報案，千萬別逞一時之快，造成遺憾的發生。

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