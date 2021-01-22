今變有雨週日探10℃！下週「強冷空氣」急襲濕凍　時間點曝光

▲北台灣今明2天受到東北季風、水氣增多影響，轉為有雨天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

北台灣今明2天受到東北季風、水氣增多影響，轉為有雨天氣。週日起一波乾冷空氣報到，低溫下探10度。氣象專家透露，下週四還有另一波「強冷空氣」抵達，屆時氣溫將會驟降，而且越晚越冷，迎風面還會有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日鋒面在台灣東側海面醞釀，東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大。各地氣溫：北部15至25度，中部16至28度，南部17至28度，東部17至24度。明(23)日鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。

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▲今(22日)晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部、南台灣雲層增多(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，回波大多在東半部海面及巴士海峽(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部、恆春半島有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



最新模式模擬，下週(24)日至週三(27日)受乾冷空氣影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波乾冷空氣強度偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」清晨冷；下週一、二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右。下週二白天起至週三，冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，日夜溫差大。中央氣象局透露，沿海空曠、近山區有機會下探到10℃。

最新模式模擬顯示，下週四(28日)另一波「強」冷空氣前緣抵達，氣溫驟降、愈晚愈冷；迎風面轉有局部雨。至於其強度會是什麼等級？會有多冷？應密切觀察！因屬期末的模擬，各模式皆在調整中。