　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今變有雨週日探10℃！下週「強冷空氣」急襲濕凍　時間點曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北台灣今明2天受到東北季風、水氣增多影響，轉為有雨天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

北台灣今明2天受到東北季風、水氣增多影響，轉為有雨天氣。週日起一波乾冷空氣報到，低溫下探10度。氣象專家透露，下週四還有另一波「強冷空氣」抵達，屆時氣溫將會驟降，而且越晚越冷，迎風面還會有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日鋒面在台灣東側海面醞釀，東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大。各地氣溫：北部15至25度，中部16至28度，南部17至28度，東部17至24度。明(23)日鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(22日)晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部、南台灣雲層增多(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，回波大多在東半部海面及巴士海峽(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部、恆春半島有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬，下週(24)日至週三(27日)受乾冷空氣影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波乾冷空氣強度偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」清晨冷；下週一、二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右。下週二白天起至週三，冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，日夜溫差大。中央氣象局透露，沿海空曠、近山區有機會下探到10℃。

最新模式模擬顯示，下週四(28日)另一波「強」冷空氣前緣抵達，氣溫驟降、愈晚愈冷；迎風面轉有局部雨。至於其強度會是什麼等級？會有多冷？應密切觀察！因屬期末的模擬，各模式皆在調整中。

 
ET快訊
特斯拉停車場「入口霸停」打開窗！　路人全傻眼：當台中人塑膠膩
快訊／「裡面有人叫不醒！」前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象
桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒！百人站門外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院專家：國內醫護一半有機會是無症狀者　關鍵在「年齡」

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒！百人站門外

部桃變異病毒「台灣疫情最危險一波」　台大醫憂社區藏輕症者

今變有雨週日探10℃！下週「強冷空氣」急襲濕凍　時間點曝光

衝唐吉訶德找這款「神級飲料」　以為沒進！竟是全被掃光了

大學學測首日考英、國、社　考生全程戴口罩、7:30量體溫進場應試

4隻流浪狗追貓！竟把貨車底盤拆了　他曝維修單苦笑：找誰賠

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

屁孩吃火鍋「乾炒牛肉」燒黑笑翻　女店員：付錢不代表能糟蹋人

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間出爐

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

阿嬤霸占公車座位「空位不讓」　被錄影森77：你去跳河死一死

中研院專家：國內醫護一半有機會是無症狀者　關鍵在「年齡」

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒！百人站門外

部桃變異病毒「台灣疫情最危險一波」　台大醫憂社區藏輕症者

今變有雨週日探10℃！下週「強冷空氣」急襲濕凍　時間點曝光

衝唐吉訶德找這款「神級飲料」　以為沒進！竟是全被掃光了

大學學測首日考英、國、社　考生全程戴口罩、7:30量體溫進場應試

4隻流浪狗追貓！竟把貨車底盤拆了　他曝維修單苦笑：找誰賠

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

屁孩吃火鍋「乾炒牛肉」燒黑笑翻　女店員：付錢不代表能糟蹋人

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間出爐

富邦盃少棒／文昌悍將迷最愛這2人打擊強　重砲捕手廖禹綸拼U12

自信東京奧運7月如期舉行　國際奧會主席：沒有B計畫！

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店！拐妹百萬皮肉錢　身分起底黑白通緝

《聲林》張若凡愛犬癲癇發作掛急診！　發病時間點藏玄機：鬧罷工

國務卿卸任第一推！蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

中研院專家：國內醫護一半有機會是無症狀者　關鍵在「年齡」

回頭率百分百！2021春夏激推3款髮色，「微醺紅茶」超顯白

咳嗽不止小心是支氣管炎　喉嚨有痰要咳出來嗎？　醫解答正確做法

白宮證實　拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年

女檢照片曝光！逼被告認罪、罵律師白目　顏汝羽送懲司法官第1人

汽旅「浴缸吸人」她背部黑一片　業者只賠2千回：自己打民事訴訟

生活熱門新聞

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天確診

屁孩吃火鍋乾炒牛肉　看鍋底燒黑笑翻

有過性行為！男同志想捐血遭拒：是歧視

即／萊爾富OK桃園全門市座位區暫停開放

快訊／7-11桃園全門市即日起禁止內用！

國內首見！部桃染疫5人驗出「L452R變異病毒」

衝唐吉訶德找這款「神級飲料」！竟全被掃光

「過年前無極端的冷」　週末變天下探12℃

更多熱門

相關新聞

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

變天倒數！中央氣象局預報員林定宜表示，22日台灣附近依舊受低壓雲系逐漸北移關係，東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部也有零星雨，低溫與前一天差不多，高溫則稍微涼一些，約22至24度，23日（周六）另一波東北季風報到，迎風面轉有短暫雨，其他地區多雲到晴，周末兩天將轉乾涼、持續到下周。

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

「過年前無極端的冷」　週末變天下探12℃

「過年前無極端的冷」　週末變天下探12℃

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

全台有雨！「先濕後冷」變天時程出爐　把握今大寒陽光

全台有雨！「先濕後冷」變天時程出爐　把握今大寒陽光

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

郭書瑤流產痛哭！

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

女每天好累　監視器發現震撼真相

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

賓士洗車9秒被嘟出！鬼駕駛暴力倒退

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面