陸日增206人染新冠　有人核酸檢測「7次、10次」仍陰性

▲河北石家莊新樂市中醫院發生醫護及陪診人員院內感染事件。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸本土新冠肺炎疫情持續。據國家衛健委23日晨通報，1月22日0—24時，新增確診病例107例，其中境外輸入病例17例，本土病例90例（黑龍江56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例），另有99例無症狀感染者、2疑似病例。值得注意的是，在河北省石家莊市新增的確診病例中，有人曾10次核酸檢測呈陽性，直到第11次才檢測出。

大陸國家衛健委通報，22日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例107例，其中境外輸入病例17例（上海8例，山西4例，江蘇2例，湖南1例，廣東1例，四川1例），本土病例90例（黑龍江56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例）；新增疑似病例2例，境外輸入病例1例（上海），本土病例1例（上海）。

無症狀感染者方面，大陸22日新增無症狀感染者99例（境外輸入10例）；當日轉為確診病例30例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察37例（境外輸入13例）。

在此之下，截至1月22日24時，中國大陸現有確診病例1750例（其中重症病例85例），累計治愈出院病例82526例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88911例，現有疑似病例3例。

值得注意的是，新冠肺炎病毒在核酸檢測過程中，仍呈現難以單次就檢測出陽性的問題。以河北省22日通報新增15例本土確診，石家莊市報告的11例為例，其中案1、4在隔離等醫學觀察期間，曾分別於前7次核酸檢測呈陰性，直至第8次才檢出陽性，另案11更是第11次才檢出。

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