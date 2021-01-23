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南韓新冠疫情漸緩！單日再增431例...研擬新學期開放「到校上課」

▲▼南韓新冠疫情漸緩，當局考慮新學期開放到校上課。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情漸緩，當局考慮新學期開放到校上課。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情相較先前全國性第3波感染潮緩和不少，單日新增病例連續數日停留在3、400多人，不過全國各地依舊傳出零星的群聚感染，且感染途徑未明患者高達20%以上，因此防疫當局仍不敢輕忽。

根據《韓聯社》報導，截至23日0時為止，南韓今（23）日上午9時30分共通報431起病例，其中403例為境內感染、28例為境外移入，同時新增9例死亡。目前南韓共累計74692例確診、1337例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增244例（首爾佔119例、京畿道佔113例、仁川佔12例）； 釜山新增33例慶尚南道新增32例；大邱新增21例；慶尚北道新增18例；忠清南道新增17例；全羅南道新增9例；全羅北道新增7例；光州新增6例；江原道新增5例；忠清北道新增4例；濟州島新增3例；蔚山新增2例；大田、世宗各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教團體BTJ列邦中心累計802例；京畿道安山市某電話客服中心與全羅南道順天市家族聚會共累計18例；首爾市江南區某三溫暖累計20例；京畿道金浦市某製造業工廠累計11例；大邱市壽城區某辦公室累計9例。

南韓國務總理丁世均（정세균）於23日上午主持中央災難安全對策本部會議時表示，考慮到研究指出校園群聚的感染風險相較其他類型還低，因此不排除新學期開放「到校上課」，指示教育部與防疫當局研擬細部規則與遠距線上教學的實施辦法，一方面能減低家長的照顧負擔，同時縮減學生之間的學習落差。

►南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

南韓現行防疫措施（至1月底）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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