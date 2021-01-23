7張黑白照曝「作戰血淚」！桃醫護理師哭訴：真的好想看兒子

▲護理師在臉書貼出7張黑白照。（圖／翻攝自臉書）
記者崔子柔／綜合報導
衛福部桃園醫院近日爆發群聚感染，至今已有12人染疫，引起民眾高度警覺，也讓醫護人員備感壓力，在桃醫工作的洪姓護理師昨（22）日就在臉書發文，希望大家一起努力撐過去。
桃醫群聚案昨日又傳出2例確診，造成全台人心惶惶，洪姓護理師昨日在臉書PO出7張黑白照，曝光院內作戰實情，也一吐內心對家人的思念，「真的好想抱抱兒子」。
▲貼文湧入上百名網友留言打氣。（圖／翻攝自臉書）
洪姓護理師對大家給部桃的支持相當感謝，朋友們也對她相當關心，「前線的我們身上背負的壓力，因為大家的打氣真的緩解許多」。
洪姓護理師說，「我們的敵人是病毒不是人」，更大吐對家人的思念，「真的好想過年可以和家人們團聚」、「也真的真的好想抱抱兒子」，希望大家一起努力，撐過抗疫的日子。
貼文至今已累積近5000人按讚，超過500多次分享，曝光在爆料公社等各大臉書社團，引起民眾跟進聲援「挺醫護」。
▼洪姓護理師原文。（圖／翻攝自臉書）
#謝謝大家給部桃的支持與鼓勵 #謝謝好朋友們對我的關心 #前線的我們身上背負的壓力因為大家的打氣真的緩解許多 #我們的敵人是病毒不是人 #真的好想過年可以和家人們團聚 #也真的真的好想抱抱兒子 #請大家務必遵守戴口罩勤洗手盡量不群聚 #一起努力抗疫 #我們可以撐過去由洪鈺潔發佈於 2021年1月21日 星期四
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