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東森員工熱心捐血衝第一　王令麟盼救血荒幫助需要的人

▲王令麟公益號召救血荒 東森同仁熱情響應。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼ETtoday，東森捐愛熱血常在捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲大台北血液庫存量拉警報，東森集團在東森新媒體南港辦公室舉辦「東森捐愛 熱血常在」捐血活動，總裁王令麟（中）率領東森新媒體一級主管包括總編輯林妏純（左1）、總經理陳安祥（左2）、副董事長馬詠睿（右2）、社長陳國君（右1），以及全體同仁共同參與，讓捐血中心不再鬧血荒。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台北連日陰雨，再加上疫情影響，民眾出門捐血的意願降低，大台北血液庫存量拉警報，急募8,000袋血補庫存。為緩解血荒問題，東森集團今（28）日在東森新媒體南港辦公室舉辦「東森捐愛 熱血常在」捐血活動，東森新媒體一級主管及員工們熱情響應，要用自己的一袋血救人一命，總裁王令麟也親身蒞臨現場，並呼籲希望藉由活動拋磚引玉，社會各界挽起衣袖幫助有需要的人，不再鬧血荒。

台北捐血中心日前表示，北市目前血液庫存量僅剩4.2天，其中A型和Ｏ型更不到4天，已屬「急缺」，醫院的血液需求也僅能滿足一半。東森集團長期以來投入公益不遺餘力，曾舉辦過多次捐血活動，這次首度在東森新媒體南港辦公室舉辦，捐血車一大早就到現場駐點，10點捐血時段一到，不少報名同仁忙著填寫資料，準備捲起袖子，為公益獻上熱血，東森新媒體一級主管們更是率先響應，要讓捐血車滿載而歸。

▲▼ETtoday，東森捐愛熱血常在捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森新媒體副董事長馬詠睿（上圖右）、總編輯林妏純（下圖右）為公益獻上熱血。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ETtoday，東森捐愛熱血常在捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

總編輯林妏純說，「企業回饋社會是重要的責任，尤其天氣一變寒冷，容易有血荒，所以想呼籲大家化成行動來捐血，今天所有同仁也是熱烈參與，這是一個捐血助人的好機會。」

東森新媒體製作部副總經理溫成則坦言自己雖然很怕痛，不過為了響應集團的愛心任務活動，參與行善、做好事，因此獻出人生第一次捐血，「給社會力量，捐血也是對自己有幫助，助人助己非常好。」

▲▼ETtoday，東森捐愛熱血常在捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲溫成副總為愛心行善，獻出人生第一次捐血。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ETtoday，東森捐愛熱血常在捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森員工們熱情響應捐血活動。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟表示，新冠疫情再度蔓延，日前又出現本土案例，中央地方不約而同取消大型活動，鼓勵民眾做好防護、避免群聚，再加上天氣寒冷，導致民眾捐血意願受到影響，而東森不只做生意，更經常熱心投入公益，今年一月份就舉辦過捐血活動，但最近看到捐血中心發佈各地缺血的消息，因此決定再發起捐血活動，發動全集團員工一起參與，共同幫助所需要的人。

東森新媒體總經理陳安祥也表示，東森集團第一次在南港辦公室舉辦捐血活動，看到南港同仁們一起捲起袖子熱血做公益，十分感動；接下來，東森將在各據點舉辦捐血活動，並擴大規模，期待透過東森的拋磚引玉，讓更多企業團體響應舉辦捐血公益活動，共同撐過血荒。

東森集團長年做公益，20年來從未間斷，「送愛到部落」及「愛的早餐」照顧多達3萬人次以上偏鄉學童，除了關懷偏鄉部落，社會各角落哪裡有需要的地方，東森就會在那裡，尤其今年受到疫情衝擊，東森集團更積極落實企業社會責任，運用集團資源，幫助各界，例如不少農產品外銷受阻，因此旗下東森購物推出《東森農場》系列節目協助銷售，截至目前為止，今年已經與12位地方首長合作，幫助農民大拚內銷。東森自然美也不落人後，在今年捐出市值千萬元的物資給予醫護團體，除了有防疫物資，更提供優質的護膚保養產品給長期佩掛口罩的前線醫療人員。

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲疫情期間，東森集團多次與農委會、各縣市首長合作，協助農民銷售拚內銷，也提供一萬瓶市價3000元的東森自然美醫美級保養品，希望呵護前線醫護疲憊的肌膚，發揮集團力量挺醫護、助小農。（上圖／東森購物提供、下圖／記者徐文彬攝）

此外，也定期舉辦關懷銀髮長輩，東森慈善基金會舉辦多次贈米活動給予弱勢團體，捐贈30萬元幫助失智老人基金會與宜蘭聖嘉民啟智中心，今年更首度結合東森新媒體旗下IP，邀請「聲林之王」歌手及「料理之王」選手，共同舉辦社區共餐活動。也舉辦「東森傳愛 照顧無礙」，捐贈長照專車2輛予台北市政府；響應高雄市政府壽山動物園升級計畫，東森直銷電商捐贈5台「ecKare遊園車」給予壽山動物園。明年1月，更要捐贈新北市政府社會局50萬元善款及50萬元等值物資，同時還要捐贈50萬善款給新北市政府動保處。

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