猝死女嬰3度被通報「照顧不佳」　社會局無奈：媽媽拒讓女兒安置

記者游瓊華、李忠憲／台中報導

台中市西屯區驚傳一名3個月大女嬰猝死案，女嬰母親與同居人爭吵時發現孩子沒了氣息，嚇得報警送醫，但到院前女嬰已無呼吸心跳。台中市社會局表示，女嬰為龍鳳胎，出生3個月已有3次通報紀錄，原因都是媽媽疏於照顧，社工積極說服媽媽委託安置小孩，但媽媽態度反覆，經常聯繫不上，至於男嬰，先前則已被委託安置，未與母親同住。

▲台中市西屯區發生女嬰猝死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）



檢警下午前往林新醫院相驗女嬰後，認為外觀看不出有傷，但在場由於女嬰母親及同居人2人說法不清楚，死因仍有疑慮，將擇期解剖，預計下周執行，日期暫未定。

《ETtoday新聞雲》發現，女嬰母親曾在懷胎5個月時上街乞討，還在端午節排隊領行善團發放的粽子。對此，社會局表示，女嬰媽媽是社會局長期協助個案，去年出獄前發現懷孕，但拒絕到安置機構，在街頭流浪。為了讓媽媽安心生產，社會局積極協助，不但支付旅館和租屋費用，還定期陪同產檢，支付醫藥費，另外申請多項經濟補助。此外，女嬰媽媽每個月固定領有1萬2358元補助。女嬰還有一個雙胞胎哥哥，媽媽在1月時同意社會局安置，目前受照顧情況良好。

社會局也提到，根據檢警初步調查，現場沒有外力介入和兒虐情事，社會局將持續追蹤醫療評估及司法調查結果，釐清女嬰死因。

【更多新聞】

►未婚夫過世…她求職碰壁「懷龍鳳胎流浪」！ 淚求產檢：寶寶這兩天不動了



►獨／吵架中3月女嬰猝死！母親悲慘身分曝 曾懷龍鳳胎上街乞討