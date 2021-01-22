國務卿卸任第一推！蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

▲大陸外交部針對川普政府包括蓬佩奧在內28名「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」的官員制裁。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美國前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間20日卸任，他在21日上午10時發佈卸任後的首則推文，內容只寫了「1384days」，讓外界臆測這個日子是否與下次大選相關。

美國新任總統拜登（Joe Biden）於美東時間20日正式就職，先前蓬佩奧就在推特細數其任內對台灣的友善措施，包括解除台美交流限制、派遣高官訪台等，更大讚蔡英文、批中共是這世代的主要威脅，言論一出就引起中共強烈反彈。

大陸外交部昨日就在拜登上任後宣布，對蓬佩奧等28人的制裁措施，主要理由是「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」，指出「過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。」

▲蓬佩奧推文。（圖／翻攝自推特）



蓬佩奧目前沒有對中共的制裁回應，並在推特發文提到神秘數字「1384days」，也未回答網友的疑惑，讓外界臆測是否暗示著4年後他將投入美國大選選戰。