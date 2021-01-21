北京對蓬佩奧制裁「下台了才來」　陸學者：顯示穩定中美關係誠意

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部日前表示將制裁在台灣問題上「表現惡劣」的美國官員，但卻直到拜登政府上台後，才宣布制裁美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等28名已離任的官員。大陸學者認為，選擇這一節點宣布制裁，顯示中方希望穩定中美關係的克制與誠意，「中國並非沒有制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更瘋狂的舉動，給中美關係帶來更嚴重的傷害。」

根據《環球時報》報導，中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，選擇這一時間節點傳遞出非常明確的信息，一方面懲戒前任政府官員，令他們認識到他們對中方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果，「做出的事情，總有一天需要還。」

李海東指出，另一方面，這也是在為未來中美關係主動定下基調，美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守「規則的底線」，「這將使未來美國政府在製定對華政策時更加謹慎，任何想在美國政壇有所作為的人物，在涉華議題和行動上都不得不變得更為負責任。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



李海東提到，美方得知這個消息或許將感到「有些意外」，因為長久以來美國已習慣制裁他國，而非被他國制裁，「這正是中國外交策略日漸成熟的體現，未來中美關係將更加平等，這既意味著互惠，也意味著可以有對等制裁。」

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明則表示，這一輪制裁的時間點和被制裁對象也再次充分印證近年來中國對美政策「主動設定議程」的特點，「既不隨美國政策的變化起舞，也不會任由一些政客胡來。」

刁大明認為，選擇這些官員離任這一節點宣布制裁，也顯示出中方希望穩定中美關係的克制與誠意：中國並非沒有制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更為瘋狂的舉動，給中美關係帶來更嚴重的實質傷害。

刁大明認為，就此次制裁具體而言，這是一種「對等性」的措施，制裁名單上的官員在其任期完全從個人一己私利出發，極大破壞了中美關係，必須予以回應，「決不能出現在台上打『中國牌』，下台後繼續吃『中國飯』的情況。」

復旦大學教授沈逸表示，這次制裁和以往不一樣的地方是提到了親屬以及相關企業和機構，傳遞出一個很清晰的信號，「當這些官員通過旋轉門進入商界後，任何一家企業如果僱傭了這些人，就要面臨中國市場的利益損失。」

沈逸強調，清算的時候到了，就像中國人講究不是不報，時候未到，「這些反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益。」

▼拜登入主白宮，在橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／路透）

