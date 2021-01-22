東森幣超好用！　看新聞抽獎折價全攻略　百萬大樂透預告

每天賺東森幣，用新聞雲App順順看新聞就能簡單拿到，跟你說，東森幣更好用！為了服務大家，牛年新春大型贈獎活動「全民搶寶」、「東森大樂透」。除了抽獎以外，東森幣的各種用法下面詳細說明！

1.全民搶寶──下注抽高價獎品



月月開大獎，萬元3C、購物提貨券用小額東森幣就能抽！新年特別加碼「尾牙季」來抽Xbox Series S、AirPods Pro、Apple TV 4G。一注30東森幣超簡單下注，下注數不限，下越多中獎機率越高，還能重複中獎！

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2.會員中心「好禮回饋區」──東森幣直接兌換



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3.會員中心「東森福利區」──購物秒折價



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※COMMING SOON贈獎活動※

●新年百萬大紅包──樂透過新年



東森春節再加碼！與台彩樂透同開號碼，只要50枚東森幣就能下注，頭獎一百萬東購購物金，天天開獎，槓龜再累績到下一期，滾出超大紅包！

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●刮刮樂！看新聞就刮



不用東森幣！2月1日～21日看每篇新聞除了能賺東森幣以外，還有機會得到刮刮樂卡片，刮開即可獲得購物金抽獎機會！最高一萬元讓你清空購物車更不用考慮啦～