　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森幣超好用！　看新聞抽獎折價全攻略　百萬大樂透預告

每天賺東森幣，用新聞雲App順順看新聞就能簡單拿到，跟你說，東森幣更好用！為了服務大家，牛年新春大型贈獎活動「全民搶寶」、「東森大樂透」。除了抽獎以外，東森幣的各種用法下面詳細說明！

1.全民搶寶──下注抽高價獎品

月月開大獎，萬元3C、購物提貨券用小額東森幣就能抽！新年特別加碼「尾牙季」來抽Xbox Series S、AirPods Pro、Apple TV 4G。一注30東森幣超簡單下注，下注數不限，下越多中獎機率越高，還能重複中獎！

如何進行遊戲：App下方﹝活動﹞→右上角〔全民搶寶〕進入

2.會員中心「好禮回饋區」──東森幣直接兌換

每日限量超商購物金、超商商品、百貨禮券、美妝保養品，想要直接東森幣換！不定時釋出折價券系列，讓你讓用網上最低價買到心目中的生火好貨。

如何兌換：App右下方﹝會員中心﹞→往下滑即可見

3.會員中心「東森福利區」──購物秒折價

每日限量超商購物金、超商商品、百貨禮券、美妝保養品，想要直接東森幣換！不定時釋出折價券系列，讓你讓用網上最低價買到心目中的生火好貨。

如何兌換：App右下方﹝會員中心﹞→往下滑即可見

※COMMING SOON贈獎活動※

●新年百萬大紅包──樂透過新年

東森春節再加碼！與台彩樂透同開號碼，只要50枚東森幣就能下注，頭獎一百萬東購購物金，天天開獎，槓龜再累績到下一期，滾出超大紅包！

如何進行遊戲：App下方﹝活動﹞→中央〔樂透過新年〕進入

●刮刮樂！看新聞就刮

不用東森幣！2月1日～21日看每篇新聞除了能賺東森幣以外，還有機會得到刮刮樂卡片，刮開即可獲得購物金抽獎機會！最高一萬元讓你清空購物車更不用考慮啦～

ET快訊
快訊／「防疫保單」賣爆　台產宣布暫停收件時間點
「有那麼難考嗎」陪女友考公營　成績出爐哭了！他直接被放生
華晨宇仍單身！與張碧晨「無婚姻關係」　共同撫養女兒
快訊／華晨宇再發聲！甜讚女兒　自曝隱瞞原因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《料理之王》名廚合作賽！螃蟹料理超費工　油品選擇為重要關鍵

東森幣超好用！　看新聞抽獎折價全攻略　百萬大樂透預告

小7開賣情人節新品！獨家GODIVA禮盒超邪惡　還有Kitty電煮鍋超Q

好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地

整支巧克力雪糕放進熱拿鐵中！「全家X哈根達斯」打造罪惡雪融拿鐵

胡迪、巴斯光年可以換表情！超商最新「皮克斯」集點還有療癒三眼怪

5大線上國際書展一次整理給書迷　各式書籍最低1折起逛好逛滿

唐吉訶德加強防疫照樣擠爆！無手環直接進場　「人數控管」模糊

金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

鉅陞建設兌現客戶承諾口碑爆棚　居住者憧憬「有感時代」來臨

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

《料理之王》名廚合作賽！螃蟹料理超費工　油品選擇為重要關鍵

東森幣超好用！　看新聞抽獎折價全攻略　百萬大樂透預告

小7開賣情人節新品！獨家GODIVA禮盒超邪惡　還有Kitty電煮鍋超Q

好山好水培育頂級品質！　走訪「鹿野有機乾薑」新鮮產地

整支巧克力雪糕放進熱拿鐵中！「全家X哈根達斯」打造罪惡雪融拿鐵

胡迪、巴斯光年可以換表情！超商最新「皮克斯」集點還有療癒三眼怪

5大線上國際書展一次整理給書迷　各式書籍最低1折起逛好逛滿

唐吉訶德加強防疫照樣擠爆！無手環直接進場　「人數控管」模糊

金牛旺旺來年菜10菜2湯下殺2388！金牌主廚監製　澎派好滋味

鉅陞建設兌現客戶承諾口碑爆棚　居住者憧憬「有感時代」來臨

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

國家製藥隊加碼投資「做全民後盾！」　8企業斥資58億元新增產線

快訊／「防疫保單」賣爆　台灣產險宣布：下周一起暫停收件

4/7前吃法式龍蝦不用錢　王品牛排消費2客套餐送法式紅醬龍蝦

劉樂妍批「台灣真的好危險」　拍片炫耀接受檢測…遭抓口罩亂戴！

吳進興／新冠檢驗費用　基層醫檢師與檢測單位真的受補貼了嗎？

上任三把火　拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

拚過年前14天完成檢疫！桃機入境4300人　創返鄉潮單日最高峰

蔡英文指示「守黃捷」　藍委直言邏輯很奇怪...曝背後關鍵原因

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

消費熱門新聞

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了

全聯福袋曝光！222名獎項抽法看這

寶雅即日推出數位支付「POYA PAY」

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

埋線拉提全國大獎認證逆齡神手

台北首間「全聯X無印良品」搶先看

改版回歸！搶喝整支哈根達斯放進熱拿鐵中

小7福袋開箱！雙重抽358萬瑪莎拉蒂

愛買開賣「青花瓷口罩」每店只有30盒

超限量！全家最新皮克斯集點登場

唐吉訶德加強防疫照樣擠爆

買給女友！小7開賣獨家GODIVA禮盒

更多熱門

相關新聞

東森幣下注爽／全民搶寶送兩千

東森幣下注爽／全民搶寶送兩千

2000元提貨券香嗎？前一批得獎人說超香，所以我們再加碼！參加新聞雲App裡的「全民搶寶」遊戲，就能用東森幣下注現抽東森購物2000元提貨券。

買飲料下注百枚東森幣　休旅車獎落高雄

買飲料下注百枚東森幣　休旅車獎落高雄

東森購物名廚年菜開賣　東森幣抽百萬休旅車

東森購物名廚年菜開賣　東森幣抽百萬休旅車

東森幣這樣用／新聞雲App抽東購提貨券2000元

東森幣這樣用／新聞雲App抽東購提貨券2000元

東森幣這樣用／登入新聞雲App抽AirPods Pro加Apple Watch

東森幣這樣用／登入新聞雲App抽AirPods Pro加Apple Watch

關鍵字：

東森幣東森新聞雲全民搶寶東森大樂透東森刮刮樂有刮則靈

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面