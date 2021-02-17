東森樂透頭獎連8槓　初七七星高照來拼900萬！

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(17日)大年初六第八日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第九期，頭獎將可得到900萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，到今日(2/17)大年初六開工日第8天開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到第9期，頭獎將可得900萬東森提貨券，還有二獎50萬提貨券和各種實用大獎，整體中獎率高達兩成。

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「東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，累計至今日已有近7.6萬人投注，總投注金額正式突破1.14億東森幣，今日單日投注人數超過1.7萬人，今日投注金額為單日第三高945萬東森幣，投注在今天本期的人數為4.2萬，為投注以來第三高，投注本期1309萬，為投注以來第二高。投注第一名的消費者已從昨天的188萬東森幣，加碼到197萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第八期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連8槓，但截至2/16前7期，投注第一名的消費者從第三獎到第九獎的中獎價值已超過360萬元。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎700萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有7注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有13注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有239注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有327注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3325注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有4241注中獎、九獎東森幣200枚有4萬4060注中獎，總計共5萬2212注中獎，2/17(三)大年初六共投注18萬9030注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

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(1)活動日期：

2月10日(三)-2月21日(日)19:59

(2)活動說明：

1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。

2.依規定取得東森幣。

3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。

4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。

5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

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