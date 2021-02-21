首創東森幣樂透　讓9萬多人新春「樂透」了！神人抱走406萬獎品



▲《東森玩很大★樂透過新年》活動今(21日)第12日開獎，頭獎與二獎全槓，1200萬提貨券未開出。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10小年夜開始，一連12天、天天開獎，今(2/21)日最後一日開獎，可惜頭獎與二獎仍未開出， 1200萬東森提貨券無人中獎。但投注第一名的消費者，從第四獎到第九獎的中獎價值已達到406萬元。



《東森玩很大★樂透過新年》從2月初活動開始，投注東森幣金額連連創新高，累計至今共有9萬人投注。隨著頭獎持續飆高，到今天第12期已高達1200萬，因此吸引更多消費者一起「樂透」，投注本期人數近2萬人、投注東森幣高達1576萬，創下投注12天以來的最高紀錄。各通路投注表現，今日也各自創下新高，東森購物網第一高，透過新聞雲網站投注次之，電話進線投注第三高。投注第一名的消費者也從昨天的209.6萬東森幣，加碼到212萬東森幣，活動中獎率達兩成，投注第一名的消費者從第四獎到第九獎的中獎價值已達到406萬元。



▲東森首度創舉推出《東森玩很大★樂透過新年》活動，讓9萬人都「樂透｣了。

《東森玩很大★樂透過新年》活動，除了頭獎1200萬元提貨券未開出外，二獎50萬元提貨券今日也未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有6注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有32注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有799注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有803注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有7753注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有10632注中獎、九獎東森幣200枚有10萬4864注中獎，總計共有12萬4889注中獎，2/21(日)共投注61萬6024注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

▲2021年2月東森購物王令麟董事長首度創舉推出《東森玩很大★樂透過新年》活動，新春期間受到觀眾熱烈投注與收視，可以說是全民瘋東森幣，不僅再次證明東森幣是電商幣王的強大實力，也讓人更加期待與矚目東森購物接下來是否會推出下一波的東森幣活動。

東森購物總經理彭鴻珷表示:「今年東森購物王令麟董事長首度創舉推出《東森玩很大★樂透過新年》活動，在新春期間受到觀眾熱烈投注與收視，可以說是全民瘋東森幣，雖然非常可惜頭獎與二獎本次未開出，但十分感謝東森購物廣大會員朋友的熱情支持參與，東森購物未來也將再推出更多中獎率更高、更精采有趣的活動來回饋東森購物的會員朋友們。｣

本次為期12天的《東森玩很大★樂透過新年》活動，突破9萬人全程踴躍投入，不僅再次證明東森幣是電商幣王的強大實力，也讓人更加期待與矚目東森購物接下來是否會推出下一波的東森幣活動。