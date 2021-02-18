千萬富翁等你來當！東森幣大樂透連9槓　初八頭獎爽拿1000萬！

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(18日)大年初七第九日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第十期，頭獎將可得到1000萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」活動今(2/18)日大年初七第9天開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到第10期，明天(2/19)大年初八，頭獎得主將可得到1000萬東森提貨券，初八大「發」，趕快拿起手機下注，除了透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，就看大獎落誰家。而隨著大獎金額飆高，投注數也破新高，整體中獎率超過兩成，目前投注第一名的消費者，已經爽拿價值383萬元獎品。

「東森玩很大★樂透過新年」從2月初活動開始，投注東森幣金額連連創新高，累計至今日已有近7.9萬人投注，總投注金額正式突破1.27億東森幣。今日單日投注人數超過1.7萬人，投注本期人數共4.4萬人，共投29.5萬注，投注本期東森幣1474萬，投注數及東森幣金額都雙雙創下新高紀錄。投注第一名的消費者也從昨天的197萬東森幣，加碼到203萬東森幣。東森樂透從活動開獎至今第九期，期期中獎率都高達2成，雖然頭獎連9槓，但截至2/17前8期，投注第一名的消費者從第三獎到第九獎的中獎價值已達到383萬元。

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎900萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有3注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有5注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有294注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有371注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3673注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有4782注中獎、九獎東森幣200枚有4萬9766注中獎，總計共5萬8894注中獎，2/18(四)大年初七共投注29萬4863注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

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(1)活動日期：

2月10日(三)-2月21日(日)19:59

(2)活動說明：

1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。

2.依規定取得東森幣。

3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。

4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。

5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

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