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「全球最美」以色列19歲嫩模女兵　親曝與富三代熱戀滿1年！

▲▼TC Candler「世界百大美女」2020年冠軍，由以色列19歲女模謝爾比亞（Yael Shelbia）拿下。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

▲2020年「世界百大美女」冠軍由以色列19歲女模謝爾比亞（Yael Shelbia）拿下。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

記者張寧倢／編譯

美國電影網站TC Candler去年底公布的「全球百大美女」冠軍得主──比利時女模雅兒謝爾比亞（Yael Shelbia）日前受訪表示，對此感到受寵若驚，另外她也公開證實，自己與美國億萬富翁雷石東（Sumner Redstone）的孫子交往已滿1年。

▲▼TC Candler「世界百大美女」2020年冠軍，由以色列19歲女模謝爾比亞（Yael Shelbia）拿下。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

▲▼謝爾比亞奪冠當時，人正在空軍服義務役。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

▲▼TC Candler「世界百大美女」2020年冠軍，由以色列19歲女模謝爾比亞（Yael Shelbia）拿下。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

根據《每日郵報》報導，19歲的謝爾比亞是以色列知名模特兼女演員，近年來在TC Candler評比的「全球百大最美臉孔」排行榜中名次不斷上升，2017年排在第14名、2018年進入前3名、2019年獲得亞軍，終於在2020年12月被選為「世界最美臉」，她獲獎時還是一名義務役的空軍女兵，也認為能為國家服務是一種榮幸。

謝爾比亞受訪表示，對於拿下冠軍她感到非常興奮，也很受寵若驚，「但我認為美是因人而異的，每個女人都很美。」另外，謝爾比亞更證實，她與美國億萬富翁兼媒體大亨雷石東的孫子、36歲的科夫（Brandon Korff）的戀情已經持續1年時間，「他也為我感到高興。」

▲▼TC Candler「世界百大美女」2020年冠軍，由以色列19歲女模謝爾比亞（Yael Shelbia）拿下。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

▲謝爾比亞交往一年的36歲男友是美國億萬富豪的孫子。（圖／翻攝自Instagram／@yaelshelbia）

科夫於2020年春天曾秘密入境以色列，只為了與謝爾比亞見面，但卻因為違反隔離檢疫規定遭到以色列驅逐出境。謝爾比亞表示，一旦旅遊禁令解除，手上的戲也拍完之後，就會回到洛杉磯與科夫見面，「洛杉磯是我最喜歡的地方之一，我在疫情爆發前經常旅行，迫不及待地想回去了。」

謝爾比亞說，自己獲得冠軍頭銜後，收到了無數追求者與粉絲的祝福，當然也包括黑粉（haters）的批評，但她的Instagram帳號也意外多了20萬粉絲，這是她從沒想過的。此外，她也補充，能讓一個人變美的是她的善良與謙遜，更重要的是積極向上的態度，「眼睛是不會說謊的，當你狀態好的時候，眼神就會閃閃發光。」

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