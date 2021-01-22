尾隨桃園妹到小巷...他下秒「掏出來搓」貼近喊：我一直硬起來

▲陳男將生殖器裸露出來，對著花花套弄。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／桃園報導

一名陳姓男子日前騎車行經桃園某處，見到一名女子「花花」（化名）獨自走在路上，竟然就騎上前朝對方開黃腔，更將生殖器裸露出自慰，行徑相當誇張。對此，桃園地院審理後，依法判陳男拘役30日，得易科罰金。

判決指出，陳男日前騎車行經桃園八德區某路口附近時，見到花花獨自在路上行走，竟然色心大起，意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，一路跟隨在花花身後，等到對方走到某條巷子內後，陳男則立即靠近對方，在不特定人得共見共聞之馬路上，對著花花聲稱，「小姐妳好漂亮，我的下面一直硬起來」。

更誇張的是，陳男說完言語性騷擾的話之後，還將其生殖器裸露出來，以用手上下套弄之方式自慰，讓花花當場嚇壞，趕忙報警處理。對此，法官認為，陳男為了滿足一己私慾，竟不顧他人之感受，於公共場所裸露並撫摸其性器官之自慰行為，有違社會善良風俗，所為殊非可取。

法官念及陳男犯後坦承犯行，且與對方達成調解，全數賠償對方之損失，並獲得花花之原諒，讓對方願意給予其一個機會，因此在考量其素行、智識程度、態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處陳男拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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