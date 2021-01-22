超想生兒子！45歲同事「拚6胎又女兒」　網見家境火了：長女超可憐

▲45歲同事再拚第6胎，卻與生兒子無緣！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「大家最多挑戰生幾個女兒，沒生到兒子會放棄？」一名網友驚呼，公司有一位45歲美魔女同事，最近懷上第六胎，希望是個兒子，不料事與願違，是位六千金。原PO好奇問女同事家境，原來大女兒已出社會，但高職畢業後就沒升學，如今要扛家計照顧妹妹，反讓網友不捨，「一出生就註定變成工具人？」

一名網友在PTT透露，公司有一位45歲女同事，外貌保養得宜，共生下5位千金，老大20多歲、老么才剛上小學，如今夫妻倆想再拚生兒子，前陣子幸運懷上第六胎，可惜性別仍是女生，讓原PO敬佩直呼，「真的超級猛！」

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好奇心驅使下，原PO詢問同事家的生活狀況，「生那麼多不會累嗎？」同事笑稱，「還好」，透露大女兒高職唸會計，開始半工半讀，最後去銀行實習，便再也沒升學，繼續在銀行工作，除了幫忙家計、還會煮飯做家事、替妹妹洗澡；二女兒也非常乖巧，將升大學了，有空會教導妹妹們作業。

女同事開始盤算，老大可分擔家計、老二可獨立付學貸，見經濟狀況輕鬆一些，才會打算賭看看生兒子，不料仍是生女兒的命。對此，原PO感慨，「她大女兒感覺很可憐，家事、家計都要扛，還沒唸到大學，但媽媽卻大學畢業」，話鋒一轉，原PO也好奇詢問「大家最多挑戰生幾個女兒，沒生到兒子會放棄？」

▲網友反替大女兒要扛家計、照顧妹妹，覺得生活太辛苦！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友熱議，「生小孩累不累，其實要看小孩的天生個性，有的乖的就不累，像我也是長女...從小就負責照顧弟妹」、「這種事情不只發生在長輩，連同輩都有，那才可怕」、「所以重男輕女觀念永遠不會消失的」、「我有個朋友小時移民加拿大後來搬回台灣，他有三個姊姊，女生一聽到這個就謝謝不聯絡，大家都怕以後要生男的」、「 因為他們認為兒子會傳承，女兒遲早要嫁出去」。

不少過來人分享，「我同學家八個女兒，她是第八個」、「我聽過八個，第九個找移工代孕一舉得男，就跟八個女孩兒的賢妻離婚，娶移工」、「我媽也剖腹產生四個女兒，生到她腸道沾黏，被醫生說不建議再生才停，但我現在懷孕，我爸還是希望我生男的，懶得鳥他」、「身邊兩個都是第六胎才是男生」。