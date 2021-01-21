部桃5人首驗出「L452R病毒變異」！前台大醫曝唯一擔憂

▲部桃群聚5人驗到國內首見的L452R病毒變異。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

指揮中心今（21）日證實，部桃群聚5人驗到國內首見的L452R病毒變異，為目前主流病毒D614G外再多一個突變，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在部桃群聚中觀察有傳播力變快現象，但後續還需進一步分析，相關證據還不足。前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，變種病毒除了上述提到的傳染力及致病力外，也很重要的是對原本的疫苗、檢查或藥物是否還有效，特別是疫苗。

羅一鈞指出，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關，但目前還沒有被世衛組織（WHO）認定為新的變異株。他表示，目前群聚案已有5人驗出L452R位點變異，包含境外移入案812與最初染疫醫師案838、後續醫護案389、852、856都有進行病毒基因序列比對，除856病毒量低無法定序，但比對少數序列仍與其他案相同，也就是說，5人都是同一支病毒，傳染當中也沒有發生新的突變。

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▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

對此，前台大感染科醫師林氏璧受訪時指出，自疫情爆發迄今病毒已產生多次突變，近期英國變異株開始似乎讓大家驚覺事態嚴重，但事實上新冠病毒出現以來就一直在突變，每有突變科學家就會著手研究傳染力、致病力是否變強？抗體、藥物、疫苗還有沒有效力？會不會因核酸序列改變而PCR檢驗不出來？因新冠病毒屬於RNA病毒容易突變，因此各國本來就會檢驗病毒序列，以確保檢驗效力正常。

林氏璧說，去年6月成為全球強勢病毒株的D614G，經過不同實驗室研究發現傳染力似乎有上升4～8倍不等，但一致認為致死率及重症率與原本新冠病毒差不多，「但各國對D614G根本沒有採取比較嚴厲的措施，最後還散布全世界。反而這次的英國變種病毒特別緊張。」

面對美國北加州大學發現其L452R位點變異，林氏璧認為，加州當地監測到這株似乎有慢慢在增加，且和一些群聚有關，但還是初步以流行病學看到的證據，目前謹慎持續關注即可。傳染力是一回事，但讓他憂心的是，變種病毒對原本的疫苗是否效果會減弱甚至失效，關於帶有N501Y突變的英國株，輝瑞疫苗初步報告證實疫苗仍有效；但帶有E484K突變的南非株有初步研究顯示，單株抗體的藥物效果會減弱，至於疫苗可能也不太樂觀。加州出現的L452R突變，目前還是是未知數，只能等待實驗室更多的研究結果。

▲最新研究指出，南非變種病毒可完全避開血漿療法的抗體。（圖／路透）

至於是否因L452R位點變異導致桃醫5人發病天數縮短？林氏璧認為因素太多了，病毒傳染力僅為可能原因之一，其他還包括接觸確診者當時病毒量高低，接收到多少病毒粒子，例如此次院內感染被懷疑是「接觸傳染」，因接觸病毒量較低，也導致某些人染疫後發病日拉長。因此他認為應通盤觀察至最後，才能下結論。

面對容易突變的RNA病毒可能增加傳播力及致病力，一般民眾可加強哪些防疫作為？ 林氏璧強調：「萬變不離其宗，可以做的事情很簡單，就是戴口罩勤洗手！」冠狀病毒無論變異與否，傳播模式皆未改變，因此勤洗手防止接觸感染，戴口罩、避免群聚防範飛沫傳染，疫情擴散與否取決於民眾自我保護的遵從度。