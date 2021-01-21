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變造單據向2銀行詐貸2.6億　資訊公司負責人遭搜索約談

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲資訊公司負責人涉嫌利用假票據向銀行融資詐貸2.6億元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

位於台北市的綺瑩資訊公司實際負責人李語宸，涉嫌利用變造、偽造的應收債款單據，向2家銀行申請融資貸款額度，然後在到期日前，把貸款繳清，再重新申請撥款，相同手法重複循環3年，累計詐貸金額達2.6億元，檢調單位21日發動搜索並約談李語宸等3名公司人員到案，全案朝違反《銀行法》詐欺罪嫌方向偵辦。

綺瑩資訊現已改名為鼎宸系統股份有限公司，並曾向法院申請破產遭駁回，檢調獲報，綺瑩在改名前，由公司董事兼總經理李語宸、協理馬蓉芳等人，變造和5家客戶交易取得的發票金額，以及應收債款(帳款)資訊，或者直接製作假的交易發票，用來向2家銀行融資，並申請撥款。

等到用來貸款的票據到期日前，李語宸再馬上把錢存入當初申貸用的「備償專戶」，然後再次申請銀行撥款，檢察官陳照世指揮調查局台北市調處追查，李等人用此手法，從2013年5月起，到2016年5月止，累計獲得貸款達2.6億元，雖然在帳上來看，都有清償，但是用不實發票申貸，涉嫌詐貸。

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關鍵字：

詐貸應收債款應收帳款融資銀行法

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