竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

記者陳凱力／新竹報導

一對竹科夫妻向有「億元收藏家」的骨董收藏家陳發貴先後以574萬多元購買7個宋代茶盞、29個「漢代古磚硯」，事後經鑑定才發現買到「現代仿製工藝品」，竹科夫妻氣得狀告陳發貴詐欺附帶民事求償，2020年4月，新竹地院依詐欺取財罪將陳發貴判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收；民庭法官則於2021年1月再判陳發貴應賠574萬5千元。

▲竹科一對夫妻以574萬5千向古董收藏家陳發貴購買的古董被鑑定出是仿品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

陳發貴自稱曾是送貨員，後投入古董字畫收藏，搖身一變成為古董收藏家，不只賺進上億身家，還接受媒體專訪，成為業界紅人。2016年8月，陳發貴向王姓夫妻推銷一套號稱從「宋代建窯的窯口挖出來的茶盞」，並提出媒體專訪佐證古物收藏能致富的例子，讓竹科夫妻掏出400萬元購入7個「古董茶盞」。

2017年4月，陳發貴再次進仿製磚硯向竹科夫妻兜售，還掛保證宣稱這批磚硯是「中國經紀人從當地帶過來的古董，現在正在熱的就是漢磚，漢磚也可以投資，絕對會起來，自古以來就有很多人拿漢磚去加工成硯臺，這種東西基本上就是魏晉南北朝或漢代，都是古代的」，竹科夫妻再以174萬5千元向他購入29個「古董磚硯」。

沒想到後來竹科夫妻才從友人口中得知，陳發貴賣假古董一事，也開始對手上的茶盞、磚硯產生疑慮，遂將茶盞、磚硯委請中興動產鑑價有限公司進行鑑定，果然鑑定結果全是「現代製作」的仿製工藝品。竹科夫妻一氣之下對陳發貴提告詐欺附帶民事賠償。

▲2個茶盞被鑑定出是「現代製作」的仿製工藝品。

法官認為，陳男不思以正途取財，竟利用被害人對古董真偽及價值判斷能力尚淺，及對他的信任，導致被害人損害甚鉅，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，其所為顯有惡性，由於雙方迄今尚未和解，陳也未賠償被害人損失，因此依詐欺取財罪判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收。

在民事庭審理時，陳發貴認了賣假貨給這對夫妻，並願意賠償。民事法官認，經刑事調查認定陳男賣假古董給王姓夫婦，而他也願賠償對方損失，因此再判陳男應賠574萬5千元。

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