　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

記者陳凱力／新竹報導

一對竹科夫妻向有「億元收藏家」的骨董收藏家陳發貴先後以574萬多元購買7個宋代茶盞、29個「漢代古磚硯」，事後經鑑定才發現買到「現代仿製工藝品」，竹科夫妻氣得狀告陳發貴詐欺附帶民事求償，2020年4月，新竹地院依詐欺取財罪將陳發貴判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收；民庭法官則於2021年1月再判陳發貴應賠574萬5千元。

▲竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹科一對夫妻以574萬5千向古董收藏家陳發貴購買的古董被鑑定出是仿品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

陳發貴自稱曾是送貨員，後投入古董字畫收藏，搖身一變成為古董收藏家，不只賺進上億身家，還接受媒體專訪，成為業界紅人。2016年8月，陳發貴向王姓夫妻推銷一套號稱從「宋代建窯的窯口挖出來的茶盞」，並提出媒體專訪佐證古物收藏能致富的例子，讓竹科夫妻掏出400萬元購入7個「古董茶盞」。

2017年4月，陳發貴再次進仿製磚硯向竹科夫妻兜售，還掛保證宣稱這批磚硯是「中國經紀人從當地帶過來的古董，現在正在熱的就是漢磚，漢磚也可以投資，絕對會起來，自古以來就有很多人拿漢磚去加工成硯臺，這種東西基本上就是魏晉南北朝或漢代，都是古代的」，竹科夫妻再以174萬5千元向他購入29個「古董磚硯」。

沒想到後來竹科夫妻才從友人口中得知，陳發貴賣假古董一事，也開始對手上的茶盞、磚硯產生疑慮，遂將茶盞、磚硯委請中興動產鑑價有限公司進行鑑定，果然鑑定結果全是「現代製作」的仿製工藝品。竹科夫妻一氣之下對陳發貴提告詐欺附帶民事賠償。

▲竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2個茶盞被鑑定出是「現代製作」的仿製工藝品。

法官認為，陳男不思以正途取財，竟利用被害人對古董真偽及價值判斷能力尚淺，及對他的信任，導致被害人損害甚鉅，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，其所為顯有惡性，由於雙方迄今尚未和解，陳也未賠償被害人損失，因此依詐欺取財罪判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收。

在民事庭審理時，陳發貴認了賣假貨給這對夫妻，並願意賠償。民事法官認，經刑事調查認定陳男賣假古董給王姓夫婦，而他也願賠償對方損失，因此再判陳男應賠574萬5千元。

►上班族應酬必備！加強版「新紅薑黃先生」

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

►烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

►問消防女婿「要什麼幫助」　霸氣岳父隔天送400萬頂規救護車

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

2男1女跑成大公園玩3P　深夜瘋狂合體

淡水少年削臉保命手術取消！醫：要有心理準備

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　5分鐘結完帳

水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬　找黑道逼親姊讓出豪宅

包偉銘子車禍遭求償1500萬元　二審結果出爐

屏東屁孩羞辱街友　校方回應了

即／女移工躲廁所產嬰！雇主嚇壞　胎兒送醫不治

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

即／實踐大學台北校區　25歲女墜樓

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

更多熱門

相關新聞

台灣神秘客5400萬買下雍正花瓶

台灣神秘客5400萬買下雍正花瓶

英國一戶人家有個祖先留下的青瓷花瓶，已經塵封在儲藏室82年，日前他們將花瓶拿到拍賣會競標，當時開價450英鎊，沒想到最後被一名來自台灣的神秘客以136萬英鎊（約台幣5414萬元）的高價買下。據了解，這個青瓷花瓶的瓶底下刻有雍正的六字標記，製造時間可追溯自西元1722年。

2骨董男灌醉她輪流硬上！瞎喊：就是3個人玩在一起

2骨董男灌醉她輪流硬上！瞎喊：就是3個人玩在一起

手錶翻倍2116萬元　他當場腿軟

手錶翻倍2116萬元　他當場腿軟

撿「骨董盤」回家　結果是未爆地雷

撿「骨董盤」回家　結果是未爆地雷

男子賣假骨董詐財　落網身價超過4000萬

男子賣假骨董詐財　落網身價超過4000萬

關鍵字：

陳發貴骨董宋代茶盞漢代磚硯

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面