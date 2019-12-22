男子假骨董詐財260萬！7年後落網竟成公司老闆…身價超過4000萬

▲男子騙人民幣60萬躲7年，被逮時身家竟超過千萬。（圖／翻攝《看看新聞》）



記者柯振中／綜合報導

江西一名胡姓男子透過賣假梨木斂財，得手約人民幣60萬元（約新台幣258萬元），隨後開始逃亡。警方經過調查，7年後在黑龍江逮捕胡男，沒想到逮到人時，對方竟然擁有一家裝修公司，身家超過千萬元（約新台幣4300萬元），讓警方傻眼了。

綜合陸媒報導，胡男先前犯下詐騙案後，就如人間蒸發一般，讓警方找不到任何蹤跡，直到警方今年6月整理逃犯名單時，才發現胡男躲在黑龍江省的雞西市。

▼男子賣假梨木騙了60萬人民幣。（圖／翻攝《看看新聞》）



警方調查後發現，當地有一名姓鄭的女子與胡男友聯繫，且該女子名下有間裝修公司，有著具體的住址，因此立刻開始組織人員，前往雞西市抓人。

正在蹲守時，警方發現了一名與胡男極為神似的男子出現在裝修公司，與鄭女竊竊私語，認定該人就是胡男，決定等到開會時再入內抓人。等了一段時間，警方趁著裝修公司開會時，入內將胡男逮捕，但對方卻說自己叫黃剛，讓員警摸不著頭腦。

經過詳細調查，警方才得知，原來胡男逃亡後以「黃剛」這個名字漂白，結識了現任妻子鄭女，在雞西扎根，擁有一間裝修公司，身價超過上千萬。目前胡男已被警方逮回江西撫州，案件仍在進一步釐清當中。

▼警方趁開會時入內逮人。（圖／翻攝《看看新聞》）



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