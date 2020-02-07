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武漢肺炎疫情民眾莫驚慌　網傳防疫妙招多是不正確迷思要注意

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▲奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉表示，中醫藥可以調整免疫系統，但須由中醫師辨證依個人體質選用適合的藥材與劑量，才是正確作法。

▲奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉表示，中醫藥可以調整免疫系統，但須由中醫師辨證依個人體質選用適合的藥材與劑量，才是正確作法。

記者林悅／台南報導

「武漢肺炎」持續升溫，奇美醫學中心獲中央許可為「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」通報個案指定檢驗機構，近日因大陸傳出確診人數及死亡人數節節上揚，導致民眾人心惶惶，網路上也開始出現許多防疫妙招，奇美醫學中心指出，事實上這些多數都是沒有根據的假訊息！民眾請勿信。

奇美醫學中心醫務秘書暨加護醫學部部長陳奇祥呼籲，正常居家通風良好及空曠清潔之環境，並不需要佩戴口罩。近距離、密閉空間長時間接觸人群可考慮配戴口罩。對於需不需要戴口罩應該取決於自身曝露的風險高低，現階段建議：慢性病人及免疫力較差者、有發燒或有呼吸道症狀者、有可能接觸感染者或是進出醫院者，需佩戴口罩。民眾不須要盲目跟風搶買口罩！更重要的是注意手部清潔及衛生。

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▲奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉表示，中醫藥可以調整免疫系統，但須由中醫師辨證依個人體質選用適合的藥材與劑量，才是正確作法。

▲奇美醫學中心急診醫學部部長許建清表示，噴酒精於醫療口罩是權宜做法，太多次反覆使用酒精易破壞過濾層。

急診醫學部部長許建清表示，病毒接觸曝險機會不高或身處清潔居家低風險環境之民眾不須要配戴口罩，民眾若需進出公共場所反而使用一般口罩勤於清潔和更換更加適合。噴酒精於口罩雖有消毒殺菌效果，但為不得已的權宜做法。醫療用口罩內含過濾層，有可能被噴入的酒精破壞，因此不建議太多次數透過酒精將口罩消毒後重覆使用。戴口罩可隔離病菌，但用過的口罩常會沾滿自身的唾液或分泌物，也易造成細菌滋生，充滿細菌的口罩不斷接觸口鼻反而更容易引起生病，不宜長時間持續使用。

▲奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉表示，中醫藥可以調整免疫系統，但須由中醫師辨證依個人體質選用適合的藥材與劑量，才是正確作法。

▲奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心醫師鄭百珊呼籲，民眾佩戴口罩時還是需注意局部清潔，避免膚況惡化。

皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊也提醒，近來因「武漢肺炎」情升溫，不少民眾出入公共場合時口罩不離身，若自身容易長痘痘的人，膚質大多偏油，口罩一旦戴的比較久也會造成皮膚油脂分泌比較多，在這種情況下久戴口罩會造成皮膚上的痘痘更惡化甚至增加長痘痘的風險，呼籲民眾佩戴口罩時還是需注意局部清潔，適時的拿下口罩來清潔臉部，如果口罩過髒也需更換口罩，避免膚況惡化。

急診醫學部部長許建清說明，熏醋、喝酒等這些都是錯誤的訊息，目前尚未有特效藥物能預防「武漢肺炎」。酒精消滅病毒，是指噴灑適當的酒精於物品或手部能在體表上消毒，並非要民眾真的喝酒。一般而言，建議環境消毒用的酒精濃度為75％左右，當濃度太低會影響酒精穿透力，不能有效殺死細菌或破壞病毒的蛋白質外殼和DNA。酗酒後往往會造成自身免疫力下降，反而更容易被感染！因此還是使用適當濃度的酒精消毒環境及洗手比較適當，而別透過喝酒來預防細菌或病毒感染。

美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉指出，很多人認為醋有消毒、殺菌的作用，坊間也傳出使用偏方熏醋的方法，但並不建議這種做法，因為熏醋的醋酸味會對呼吸道黏膜有刺激作用，可能會加重呼吸道症狀，須由中醫師辨證依個人體質選用適合的藥材與劑量。

李佳蓉醫師表示，氣溫越低，病毒就越活躍，也因此呼吸道病毒經常盛行於冬季春季、受寒者較容易遭病毒入侵。在中醫的角度來看，正氣不足、衛外不固者免疫力較差；身體虛寒的人相對更容易在天冷的季節受到風寒入侵。

李佳蓉醫師說，此外，隨著武漢肺炎病情越演越烈，網路上開始流傳各式各樣的防疫茶，其中大多內含金銀花、連翹、板藍根、黃連等較為寒涼清熱的藥物，但這些藥物是否能夠抑制武漢肺炎尚待更多的研究證實。然而每個人的體質都有所不同，若本身就屬於較虛寒體質的人，長期使用清熱藥物反而可能耗傷正氣，虛寒加重，得不償失！

李佳蓉醫師強調，除了勤洗手、必要時戴口罩、防寒保暖之外，均衡飲食、正常作息及適度運動對於提升及維持足夠的免疫力是相當重要的。適當地使用中醫藥可以調整免疫系統，舉例如清熱類中藥柴胡、金銀花等具有促進免疫細胞增殖及細胞吞噬的作用；補益類中藥如黃耆、人參、黨參、枸杞等也有相關細胞研究證實可提升免疫功能。但中藥同樣是藥物，必須由中醫師辨證後，依個人體質而選用適合的藥材與劑量。

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