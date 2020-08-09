網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

▲桃園市衛生局指出，自7月31日迄今已無新增登革熱確診個案，市府團隊仍持續進行各項防治工作。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不要亂傳！桃園市政府衛生局9日指出，有關網路近來出現「桃園市桃園區中正路、三民路口以北，到力行路，再到永安路，再接三民路，這一片區域是登革熱重災區」訊息，提醒民眾勿散佈疫情消息，相關疫調資訊以中央公布為主，以免觸法。

衛生局表示，為防範登革熱疫情，該局自7月21日起於確診個案住家附近、工作地、風險地等擴大進行住家健康衛教訪視、孳生源清除及戶內外化學性防治工作，並設置社區健康監測採檢站，自7月31日迄今已無新增確診個案。

▲網傳桃園「登革熱重災區」訊息？市府衛生局澄清。（圖／衛生局提供）

另截至8月9日市府防疫人員共動員924人次，清除2,620個積水容器（其中233個為陽性），後續市府團隊將持續進行各項防治工作，民眾亦應配合防疫，主動清除環境積水容器，避免養蚊，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

目前天氣炎熱常有午後雷陣雨，且正值颱風季節，適合蚊蟲孳生，風雨過後民眾應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，澈底清除病媒蚊孳生源，才可降低登革熱傳播風險。

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