萬華角頭青山宮遶境帶槍談判！連2轟1死1傷　辯「不小心」被打臉

▲陳男於2018年艋舺青山宮遶境期間開槍傷人，導致魏男失血過多身亡，北院依傷害致死罪判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

萬華西園角頭陳竑諺，於2018年艋舺青山宮遶境期間，因談判破裂於活動中開槍，先導致跳彈傷及無辜楊姓民眾膝蓋，又在與魏姓男子纏鬥中開槍打死對方，後遭警方逮捕時，還一度趁隙逃脫，幾天後才在板橋遭逮，北院依非法持槍、傷害致死、脫逃等罪，判陳男10年徒刑，另外6月徒刑得易科罰金。

陳男於2018年11月30日凌晨，為替林姓友人出氣，帶槍陪同至廟會遶境地點談判，雙方一言不合，陳男即朝前方地板開槍，致無辜楊姓民眾膝蓋受傷後，隨即逃逸，對方魏姓男子追趕上前，陳男又於扭打過程中，一槍開向魏男右大腿，致對方動脈破裂下、失血過多身亡。

陳男為逃避警方追捕，將槍拋路邊鐵皮屋頂，卻因沒了槍遭眾人圍毆，多處受傷下送醫治療，而當警方持拘票到醫院逮人時，陳男趁警員疏忽未上銬之際，佯稱要換藥、聯絡律師，伺機聯絡友人開車接應，並於醫院門口擺脫警員戒護，隨即上車逃逸，直到12月8日，才在板橋遭逮。

陳男於審理中表示，他與魏男扭打中，為自保朝地開槍示警，後不慎誤開第二槍，才打中魏男；法院認為，陳男所持的槍枝，需手指伸進護弓內才能扣扳機，顯見陳男是主動開槍，傷人犯意明確，最後導致魏男因失血過多身亡，依傷害致死等罪判刑。

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