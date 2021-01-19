30名醫師出入聲色場所全被拍！他持「記者證」恐嚇　狂削1500多萬

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人稱「新莊土地公」的角頭，利用手下先前從事金融保險業務之便，急需借款的名種聯繫，放款後收取高額利息，並以幫派名義暴力討債；此外，角頭還自製「記者證」出入聲色場所，鎖定醫師等有錢人並拍照存證，威脅受害者給錢，否則公開影像，不法所得達1500多萬。永和警方18日將角頭及幫眾逮捕歸案。

▲角頭討債還假扮記者，不法所得達1500多萬，最後仍被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，36歲陳姓角頭有組織、妨害自由、傷害等多項前科，並有竹聯幫玄月會的背景，透過手下聯繫急需現金周轉的民眾放高利貸，再以幫派名義，率手下出面以丟擲雞蛋、張貼討債海報、破壞門鎖、大聲公滋擾、電話語音恐嚇等方式暴力討債，行徑相當囂張。

▲警方攻堅將陳姓角頭逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

永和警方深入追查發現，陳男從前年底開始暴力討債，並在新莊、林口一帶假扮記者或徵信社，把目標鎖定在醫師等有錢人，先購買多組GPS衛星追蹤器及蒐證器材，裝設於目標的使用車輛，待目標出入聲色場所，陳男便夥同幫眾拍照、錄影蒐證並於事後威脅，「若不給錢就公開影像」。

▲角頭討債還自製記者證。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男等人還自製「記者證」搭配駕駛之百萬名車，博取被害人親友信任，得知債權人上班地點等行蹤，方便追討債務，受害者超過30人，不法所得達1500多萬。

警方多日蒐證後，持拘票至陳男位於新莊的住處進行攻堅，並在五股、泰山等地區逮捕陳男的幫眾，並查獲本票、討債委託書、開山刀、防狼噴霧劑、GPS追蹤器、跟蹤筆記、電腦主機等證物，訊號依組織、恐嚇、妨害秘密等罪嫌，將陳男等6人移送法辦。

▼警方查獲本票、討債委託書、開山刀、防狼噴霧劑、GPS追蹤器、跟蹤筆記、電腦主機等證物。（圖／記者陳雕文翻攝）