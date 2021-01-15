手繪藍、白、紅迷彩超吸睛！萊潔打造「法國迷彩口罩」家樂福獨賣

▲萊潔X家樂福推聯名迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

才剛推出民眾狂敲碗的「動物紋系列」粉豹紋醫療口罩，萊潔的玩色迷彩系列緊接著又打造最新「法國迷彩」口罩，大膽選用藍、白、紅3色並以迷彩圖樣呈現，時尚又好看，且這款口罩是和來自法國的家樂福聯名款，因此限定只在家樂福獨賣，預計1月底於全台量販門市開賣，每人限購1盒。

▲法國迷彩口罩吸睛度十足。

萊潔找來家樂福推出聯名口罩「法迷之彩」，選用法國經典藍、紅、白配色結合迷彩手繪圖案，再搭配藍色的耳繩，吸睛又時尚，迷彩控絕對要收一波，這款「法國迷彩醫療口罩」預計1月底於全台家樂福量販店獨家販售，每人限購1盒。

▲美德醫療推出全新限量祥雲圖案口罩。（圖／業者提供）

另，為迎接農曆年，美德醫療近日也打造全新「祥雲圖案口罩」，選用喜氣桃紅底色搭配霧金線條，加上仿紅包的信封式包裝設計，為春節提供另類「紅包」送禮選擇，不過首波限量2萬組上市不到3天就火速售罄，隨即緊急追加3萬組，即日起開放預購，預計1月26日出貨。

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