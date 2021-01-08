兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

▲萊潔推兒童專用口罩登場。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

兒童限定！萊潔終於推出「兒童專用醫療口罩」了，這次以宇宙小太空人作為設計靈感打造最新「童心炫彩系列」，一次就有6種顏色選擇，像是夜霓紫、丹寧藍、極光綠等一次滿足，預計1月起陸續在各大量販、藥妝及連鎖藥局上市，消息曝光讓一票媽媽們興奮直呼「好棒喔！！可以戴親子款了」、「太貼心了」，還有人敲碗要幼幼尺寸，討論度超高。

▲▼萊潔兒童專用口罩一次就有6顏色選擇。（圖／業者提供）



萊潔重磅推出全新兒童限定「童心炫彩系列」口罩，以小太空人為創意發想，設計6至12歲兒童專用的醫療口罩，一次就有夜霓紫、丹寧藍、軍墨綠、極光綠、淡橙橘及松石綠共6種顏色選擇，1月起將在全台萊爾富、家樂福、HOLA、特力屋、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康、墊腳石等通路陸續開賣，詳細販售情形需關注通路公布最新消息。

▲7-11再推三麗鷗醫療口罩。（圖／業者提供）

另，7-11也宣布推出第二波三麗鷗限定口罩預購，一共有6款樣式選擇，集結了超人氣角色如Hello Kitty、Melody一次擁有，尤其口罩耳繩還特意搭配不同款式有各種色系，可愛到不行，1月13日上午10時起開放預購，只要開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-11門市完成付款即預購完成，數量有限、售完為止。

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