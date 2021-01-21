數位身分證訂專法再推動　徐國勇：現在沒有時間表

記者陳家祥／台北報導

行政院21日召開例行院會，會中內政部報告「數位身分識別證New eID換發檢討評估」，院長蘇貞昌裁示相關計畫暫停，於訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。對此，內政部長徐國勇說，專法的訂定「現在沒有時間表」；政院秘書長李孟諺則說，目前是延緩執行，等專法完備做盤整後，再來恢復，「相關投入經費不會浪費」。

▲數位身分證喊卡，內政部長徐國勇表示，訂定專法目前沒有時間表。（圖／記者屠惠剛攝）

針對專法訂定的時程，徐國勇表示，專法經內政部通過後送行政院院會，通過後送立法院，接著還有三讀程序，「現在沒有時間表，沒有說一定要在什麼時候、哪個時間送出去，我們沒有時間表」。徐說，在制定專法時，立法技術跟立法過程也會比較各國規定、參考原來的法治，再整個制定專法，時程沒有壓在哪裡。

而數位身分證在過去研議2年、獲7成民調支持，如今暫緩，是來出自什麼樣的民意？徐國勇說明，事實上去年因為新冠肺炎肆虐全球，也讓eID的進度有延遲。譬如空白卡片的製卡是在捷克，但政府無法到捷克驗收，所以有延遲。

此外，徐國勇還提到，台灣的疫情能應付這麼好，口罩政策是重要的因素，而背後就是有健保制度，能依循災防法、傳染病防治法等相關法制規定。但外界也產生個資的疑慮，從這裡也體驗到這問題是不是包括個資法，要做相關盤整。

且近一年來，美台中三角關係、國際情勢，駭客的攻擊在最近特別活耀，也引發人民對於資安是不是應該再予加強的疑慮，「所以才決定在這疑慮下，加上很多公民團體也提出相關意見，所以我們就決定暫停，等專法通過後再依法辦理」。

政院秘書長李孟諺也補充，法界很多人認為法源要再強化，應該訂定專法，學界、NGO也提出很多建議跟陳情，包括原來要試辦的地方政府也有反應的意見，「經過各界的表達，綜合考量決定暫緩，等法律完備、資安疑慮做充分盤整後再推行」。

至於延緩數位身分證推行的成本，徐國勇表示，行政院核定的費用是48億9千萬，會按照相關法規做盤整，有一些是沒有影響，如軟體廠商、第三方驗證的不會產生損害，而中央印製廠的設備進來、有人員配置等，會因遲延造成損害，這部分要經過計算。李孟諺則說，目前是延緩執行，等專法完備做盤整後，再來恢復，「相關投入經費不會浪費」。