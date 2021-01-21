廣德海鮮曝監視器！2點20分後客人全走光　案864「消失3hrs」成謎

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

衛福部立桃園醫院感染累計已達10人確診，其中染疫的護理師（案863）、丈夫（案864）、及女兒（案865）足跡更新，指揮中心指出，案864曾於12日中午12時前往廣德海鮮餐廳，一直待到當天下午5點才離開；對此，副店長公布監視器畫面喊冤，表示店裡下午2點就休息，當天2點20分之前客人就已全部離開，直到下午5點才重新營業，與指揮中心公布足跡時間有出入，中間「消失的3小時」也成謎。

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▲桃園廣德海鮮餐廳今大門深鎖，並未營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心20日公布家庭群聚案863、864、863疫調足跡，一家三口在過去7天內曾前往7處公共場所，女兒幾乎都在摩斯漢堡店工作，中途曾至麥當勞，夫妻則被形容是「美食家」，50多歲丈夫1/12約12:00-17:00待在廣德海鮮餐廳桃園大興店5小時，莊姓副店長出面表示，18日接收到衛生單位通知有「高危險者」曾到餐廳用餐，但並未明確說明是確診者，也沒事先通知，反倒在看新聞才知道就是確診者活動足跡之一，感覺「很錯愕」。

事實上，廣德海鮮餐廳平時營業時間為11:00-14:00，中間休息3小時，17:00-21:00才會再開店。副店長受訪時直呼「12號那天好像時間有點怪怪的」，因為公司2點就打烊了，客人也查過，中午用餐的是車行、退伍軍人、會計事務所等7桌，2點13點分店員就開始告知要休息，監視器畫面顯示大概2點20分就走光了。業者提供監視器畫面，當天下午2點20分後店內確實已無客人，副店長也說，不太可能會有客人在店裡待到下午5點，中間「消失的3小時」案864究竟去了哪裡，目前成謎。

▲店家公布監視器畫面，當天下午2時13分以後客人已經相繼離席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲店家出示監視器畫面，當天下午2時30分以後，店內已無客人，案864不太可能待到下午5點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

副店長指出，為因應防止疫情擴散，店內一直以來都有基本的防疫措施，包含客人入內需測量體溫、消毒手部等，且店裡每天都有固定進行基本的清潔、消毒；但18日晚間店家卻接獲衛生所通知，有「疑似高風險患者於12日用餐」，要求當日上班員工名單匡列，隔天又再接獲通知，要求員工自主健康管理7天，並進行環境消毒，直到20日業者才得知該名患者已經確診。

今廣德海鮮餐廳受到影響沒有營業，副店長也無奈透露，事發至今已有20桌訂位取消，後續80桌尾牙也接連取消，估計取消將近百桌，粗估損失至少50萬元。

▼業者受訪表示，事發至今取消將近百桌，粗估損失至少50萬元。（圖／記者宋良義攝）

▼中央流行疫情指揮中心公布案863、864、865足跡。（圖／曾梓倩製）