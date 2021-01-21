公路總局區間測速儀器「被爆是陸製」　網嚇直接大規模監控人民

▲台61線桃園市觀音新屋段設置區間測速。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

記者賴文萱／台北報導

區間測速採用中國大陸製產品直接證據首度曝光！臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」日前在臉書公開一系列證據，抓到壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」使用來自中國大陸製的低價品貼標、洗產地。由於其原理是透過存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來記算車速是否超速，等於直接大規模監控人民。

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臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」指出，壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」被匿名爆料者從網路上公開資料抓到洗產地行為，直接幫「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌。

▲公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該爆料更公開多張證據顯示，堂堂首都台北市區間測速標案就是由該公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來算車速是否超速，直接大規模監控人民。

粉專指出，除了主機是直接採用中國大陸製品，其實去年在檯面下就覺得區間測速的外型跟非常可疑。雖然鏡頭型號不明，但外型卻與與淘寶網上海康威視相關產品的圖片長得一模一樣，只是沒有貼牌，而閃光燈更扯，一模一樣的尺寸跟外型經過我們去測量後反向搜索，得出的結果卻是令人震驚！

▲▼公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

因為全世界就只有海康威視型號為CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N的「頻閃燈」符合我們的搜尋條件，而且沒有任何來自其他廠家有做外型類似的「頻閃燈」，就真的只有這一款。

粉專小編表示，這次標案內容跟中方的公開資訊直接讓相關單位想賴也賴不掉，他也附上台灣區間測速與海康威視相關製品的照片，請各位自己看看。

▲台北市自強隧道實施雙向區間測速。（圖／記者邱中岳翻攝）

粉專小編也補充，還好現在是只有自強隧道有用東山科技有限公司施作的區間測速。但想想看，如果大直橋、北安路、堤頂大道不小心都用上了這次洗產地的監控產品，國防部的行蹤不就都被看光光了？

貼文底下引來網友驚嚇，「政府不是說禁用疑似會自動回傳訊息給大陸公司的產品嗎？」、「如果公家單位還是想低價得標或是慣性選擇配合廠商，那這種東西就會一直出現」、「都已經被對岸監控了，相關單位還不知嗎？」、「這真的沒有違反國安跟採購相關法規嗎？這些器材可是有能力直接監控人民包含官員及軍方的一舉一動耶....想想就覺得可怕」。

對此，公路總局表示，昨日詢問東山科技有限公司時，他們聲稱不是使用中國大陸製品，目前已要求該公司提出資料證明釐清狀況。