冬瓜茶也含咖啡因！「可不可、茶湯會」被點名　業者無奈回應了

▲茶湯會。（圖／翻攝茶湯會臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

知名手搖飲品牌「迷客夏」爆出黑糖鮮奶、桂圓鮮奶、冬瓜鮮奶、原鄉冬瓜茶這共4款飲品因有添加茶，卻未在菜單、官網標示清楚引發風波，沒想到今（21）日2家手搖品牌「可不可熟成紅茶」、「茶湯會」也遭點名，其販售的冬瓜茶系列飲品單從飲品名稱完全無法辨識是否含咖啡因，對此，2大業者也作出最新回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲茶湯會冬瓜系列飲品有標註屬「低／無咖啡因」飲品。（圖／業者提供）

手搖飲店的冬瓜茶遭爆也添加茶調和風味，包括「可不可熟成紅茶」、「茶湯會」通通被點名冬瓜茶有摻茶。對此，茶湯會表示品牌主打茶類飲品，店內大部分飲品皆有加茶調和，不過冬瓜系列飲品於菜單上是有提供明確標示，像是冬瓜檸檬、冬瓜鐵觀音、冬瓜拿鐵等屬於「低／無咖啡因」飲品，而其中的「檸檬蜜茶」下方也有註明「無咖啡因」，至於剩下飲品都是有茶入飲。

▲可不可熟成紅茶菜單飲品名稱後方有標註飲品內容物。（圖／翻攝可不可熟成紅茶官網）

另，針對民眾反應飲品名稱看不出有無含咖啡因部分，「可不可熟成紅茶」強調雖品牌飲品名稱較特殊，但於門市、官網菜單上都有標註飲品內容物，像是「雪花冷露」就是純冬瓜茶，並未添加其他茶類，故無含咖啡因，而「熟成冷露」是冬瓜茶加紅茶、「春芽冷露」是冬瓜茶加綠茶，2款飲品就含有咖啡因，提醒民眾可於點餐時看一下菜單比較放心，不過業者也強調會將民眾反應提供給相關部門討論，不排除將含有咖啡因成分飲品特別進行標示。

【你可能也想看】

►黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏「3點聲明」再道歉：捐出1日所得

►稱黑糖鮮奶沒加茶⋯孩子連喝3月「癲癇大發作」！迷客夏：查證中

►優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」 4塊雞塊、冰炫風一次吃