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點黑糖珍珠鮮奶！媽傻眼「竟有加紅茶」　店員曝1原因：本來就要加

▲迷客夏上海門店。（圖／記者陳政錄攝）

▲迷客夏。圖與本文無關。（圖／記者陳政錄攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人如果不愛或不便喝茶，可能就會選擇純鮮奶類的飲料。一名網友日前到迷客夏消費，由於不想給孩子喝含有咖啡因的飲料，因此便點了杯「黑糖珍珠鮮奶」；然而，當她走近櫃檯一看，卻見店員加了紅茶進去，詢問後才得知這個品項本來就會加紅茶，讓她當場傻眼。貼文曝光後，立刻引發熱議，還有迷客夏的員工出面解答。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前光顧板橋的迷客夏時，顧慮到孩子還小，所以刻意選擇「不含」咖啡因的黑糖珍珠鮮奶，然而當她走近櫃檯一看，卻發現店員竟將紅茶加了進去，「當下很詫異，因為我點的是黑糖珍珠鮮奶！」

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然而，當原PO向店員提出質疑時，對方卻說「每一家都會加紅茶」，那是要用來調和黑糖甜味用的。原PO表示，讓她無法接受的點在於「沒有事先告知」，且她已經再三確認過，不論是菜單的中文、英文，都沒有提到紅茶，且珍珠鮮奶也沒標茶葉產地，所以站在她的立場，當然會認為這個品項僅是「黑糖珍珠加鮮乳」，要加紅茶的話，她大可以點珍珠紅茶拿鐵。

▲▼ 。（圖／翻攝自迷客夏官網）

▲迷客夏的茶品都會標示茶業原產地。（圖／翻攝自迷客夏官網）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「有加茶就要寫鮮奶茶，黑糖鮮奶就是鮮奶沒有茶」、「那就是他們標示不清」、「那應該叫黑糖珍珠拿鐵吧」、「我也覺得要標示有茶的成分」、「原來是這樣！我的認知是黑糖珍珠加鮮奶」、「珍珠紅茶拿鐵才是有加紅茶吧！珍珠鮮奶為什麼要加茶」、「很多真的都會再加紅茶，所以我都會強調我要黑糖珍珠+純鮮奶，不要任何茶類」、「之前做過，的確會加紅茶進去，大概30毫升左右，主要是提味」。

而後，也有迷客夏的店員出面解釋，「黑糖鮮奶跟珍珠鮮奶不一樣哦！黑糖鮮奶就是有黑糖+紅茶+鮮奶，但紅茶毫升數很少，比例表全由公司提供，所以的確每一間迷客夏都一樣，店員沒有做錯也沒有聽錯喔！珍珠鮮奶就是珍珠加鮮奶滿杯，店員只是按著公司比例配置，不要罵店員唷！」

後續報導：黑糖珍珠鮮奶竟然加紅茶！迷客夏回應了　這「4款飲品」也有加

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