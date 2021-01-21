許崑源長女決定參選市議員　接父衣缽「讓那散落的心回到歸處」



▲ 已故高雄市議長許崑源的大女兒許采蓁(左) 。（圖／翻攝許采蓁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

已故高雄市議長許崑源的大女兒許采蓁，目前擔任「許崑源愛心慈善會」秘書長，在父親過世之後，她勤走基層、熱心公益，她更決定走出自己的舒適圈，站出來繼續為父親長年熱愛的鄉親服務，延續父親志業，繼續為在地鄉親打拚，宣布投入2022年高雄市議員選舉。

▲ 已故高雄市議長許崑源的大女兒許采蓁近期勤走基層。（圖／翻攝許采蓁臉書）

「許崑源愛心慈善會」成立後，舉辦多場弱勢與低收入戶物資發放活動，秘書長則由許崑源大女兒許采蓁擔任，她頻頻走訪基層，投入公益，20日她更決定延續父親的志業，投入2022市議員的選舉，繼續服務第8選舉區(前金區、新興區、苓雅區)的鄉親。

許采蓁表示，「我決定走出自己的舒適圈， 站出來繼續為父親長年熱愛的鄉親服務，記憶中的父親總是把服務選民及替市民朋友爭取更多福利擺在首位。經過這半年的走訪， 雖然時間不長但所到之處都能深深感受到每一位鄉親都把我當成家人看待的感覺，就連初次見面的陌生人也給我很多的鼓勵。」

「這樣的溫暖給了我無限的動力！」許采蓁說，「這一切的溫馨及親切感， 讓我更加的理解為何爸爸心中永遠放不下所愛的鄉親也更讓我確信當初的選擇是正確的。因為您們值得讓我父女倆付出一切，也許現在您還沒看見或不知道我，也許您反映的事情還沒有下落 但請各位稍等我一下，我誓讓那散落的心回到歸處， 帶著鄉親們的熱情支持，竭盡所能、全力以赴做到最好，不讓長期愛護我們的鄉親失望。」

時間對我們來說完全沒用！