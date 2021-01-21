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疫情升溫！漢來美食圍爐宴維持正常　漢來海港僅個位數退訂

▲漢來海港高雄創始店全面升級不加價　取餐攻略看這裡。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來海港除夕和年節期間退訂僅個位數。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染讓台灣疫情升溫，不過相較於北部的緊張情況，南部目前是比較緩和的，漢來美食目前除夕圍爐的情況並沒有太大的改變，僅有1桌客人希望改為外帶方式，最受消費者歡迎的漢來海港自助餐廳，在除夕和年節期間目前各分店雖有接收到個位組數退訂的訊息，但均已通知原有候補的顧客進行遞補。

在尾牙接訂的狀況，漢來美食表示，今年較上一年度呈現較大的落差，大型的電子廠幾乎沒有舉辦尾牙的計劃，近期也有2筆醫院的大型尾牙打散成小型餐會，但此情況早已在預期中，因此在業務拜訪上特別加強禮券和禮盒的促銷替代方案，漢來美食即推出了餐飲禮券10萬元贈送1萬元的尾牙優惠方案。

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▲漢來美食圍爐宴暫時維持正常。（圖／漢來美食提供）

不過距離除夕還有20天左右，為預防中央疫情防治中心在接近除夕時會有群聚人數上的緊縮限制，在年菜外帶的備品上，漢來美食表示仍會備足用量因應。

另一家國內大型餐飲集團王品也表示，雖然國內疫情有擴大趨勢，但由於除夕當晚王品全集團不營業，而春節連假還早，所以消費者都在觀望，目前還沒有出現退訂潮。不過王品提到，由於這波群聚感染主要發生在桃園地區，因此該地區的賣場店有受到影響，來客數下滑約3%。

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