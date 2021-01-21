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牛年開運3招學起來！命理師帶你全聯掃貨　強運一整年

▲▼牛年,開運,命理師,全聯,風倍清。（圖／風倍清提供）

▲牛年想擁有一整年好運，命理師簡少年表示全聯就有開運道具能幫忙打造好氣場。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來「牛年」，人人都想強運一整年。命理老師透露，2021牛年是辛丑年，也是掌管「嗅覺」的巨門星影響重大的一年。大家常聽到「人氣、財氣」，這個「氣」代表著氣場，也代表著氣味。想打造好氣場，命理老師簡少年說其實不用想的太複雜，去一趟家裡巷口的全聯，就能買到幫助打造好氣場的好東西，讓你「牛」轉一整年好財氣。

第一招：客廳氣場影響「家運」　小心沙發、窗簾、地毯藏壞氣

命理老師透露，家庭氣場非常重要，就像古代帝王都會有所謂的龍脈，當你的家庭氣場好，家庭成員的人緣、財源就會跟著好！客廳就是風水上很重要的空間，偏偏客廳有很多難洗的沙發、毯子、窗簾、地毯，可能一整年都沒清理，裡面最容易累積臭味，居家氣場自然不會好，最好趁大掃除徹底清一清。

【開運好物推薦】風倍清織物消臭除菌噴霧

有「懶人神器」之稱的風倍清織物除臭噴噴，主打成分天然玉米由來、一噴清新。輕鬆一噴就能做到真正消臭和安心除菌的效果，特別是過年前大掃除不知道該怎麼洗的窗簾、沙發、床墊、地毯，或是天天都要戴的安全帽、孩子床上的絨毛玩偶等等，都只要噴一噴就能消臭又除菌。1/22起至2/4，全聯限時特價兩件194元（平均一件只要97元），絕對要趁過年前囤好囤滿！

▲▼牛年,開運,命理師,全聯,風倍清。（圖／風倍清提供）

▲朝家中難清理的織物噴上風倍清除菌消臭噴霧，消除異味自然帶旺人緣跟財運。

第二招：徹底解決廁所怪味　趕走全家穢氣

居家風水另一個要注意的地方就是廁所。命理老師提醒，家裡廁所常會累積一些怪味，這些怪味就像是一種穢氣，對整個家庭的氣場影響很大！從風水角度來看，浴廁擁有乾淨清新的空氣能讓身心健康、財神降臨。

【開運好物推薦】風倍清浴廁抗菌防臭劑

對於廁所怎麼清都還是有的味道，網友們大推來自日本熱銷的「風倍清浴廁抗菌防臭劑」，它像清淨機一樣可以中和消除空氣中的臭味，而不是以香蓋臭。更厲害的是，還能形成防護膜在那些會容易吸附臭味與細菌的地方，像毛巾、浴簾等。小小一顆最久能持續抗菌防臭45天，並減少細菌滋生。1/22起至2/4，在全聯買任一品項加購這款抗菌防臭劑，就能現折20元！單顆最便宜只要129元，家裡浴廁一整年的清新就靠它！

▲▼牛年,開運,命理師,全聯,風倍清。（圖／風倍清提供）

▲利用風倍清抗菌防臭劑從源頭去除廁所空氣中異味因子，維持清新能讓家中浴廁去怪味、帶來財氣。

第三招：身上維持淡香　隨時擁有個人好氣場

命理老師表示，所謂的「人氣」是一種能量，也代表著氣味。講得簡單點，大家都想要人氣旺，但如果你身上都是臭味，人氣要怎麼旺呢。像有的人身上容易有種衣服的悶臭味，這種味道很容易影響整個人的氣場，甚至招小人。解決了悶臭味問題，再用一些讓衣服能整天維持淡淡香氣的東西，進一步提升整個人的氣場。香味持久才更能提升貴人運！但要注意氣味不能太濃，不然物極必反，反而有反效果。

【開運好物推薦】ARIEL抗氧化洗衣精/洗衣膠囊 + 蘭諾衣物芳香豆

衣物難以消除的悶臭味常常來自人體的皮脂和油脂氧化，以及細菌的滋生，才會導致衣物散發悶臭味。推薦蟬聯日本七年第一的「ARIEL抗菌洗衣精/洗衣膠囊」，全新升級添加抗氧化配方，除了有99.9%抗菌功能，讓細菌洗後不易滋生，還能防止衣服上殘留皮脂和油脂的氧化，有效去除並解決衣物悶臭味。洗衣時再加入全聯熱賣的「蘭諾衣物芳香豆」，洗完的衣物能持香一整天，不管到哪裡都自帶淡淡香氣，貴人運自然提升。1/22起至2/4，ARIEL洗衣精全聯限時特價兩件78折（瓶裝900g～930g），一整年的貴人運就靠它。

▲▼牛年,開運,命理師,全聯,風倍清。（圖／風倍清提供）

▲日本熱銷的「ARIEL抗菌洗衣精/洗衣膠囊」，新添加抗氧化配方能有效去除因為人體油脂皮脂氧化產生的衣服悶臭味。

▲▼牛年,開運,命理師,全聯,風倍清。（圖／風倍清提供）

▲使用「蘭諾衣物芳香豆」洗過的衣服穿上身，讓整個人整天散發淡淡香氣，隨時擁有個人好氣場。

即將告別鼠年、邁向牛年，新的一年想「牛」轉乾坤，邁向好人緣、好財運，別忘了趕快去一趟全聯，一次把所有強運神器帶回家，從洗衣服、清潔家裡這些日常家務事中做起，簡單就能為來年帶來好氣場，好運跟著一整年。

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