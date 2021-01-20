美準國務卿挺台自我防衛　陸外交部：堅決反對美干涉中國內政

▲美國國務卿提名人布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）19日在美國參議院表示，拜登政府將延續美方對台承諾，確保台灣有自我防衛能力，也希望台灣能在國際上扮演更大角色。對此，大陸外交部指出，中方在中美關係、台灣等問題上的立場是一貫、明確的，「堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



大陸外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上提到，關於布林肯先生在參議院聽證會上涉及到中國問題的一些表態，她有三點回應。

華春瑩指出，中國的內外政策和戰略意圖是公開透明的，中方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

華春瑩表示，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，「我們堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。」

華春瑩強調，希望美方正確看待中國和中美關係，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。