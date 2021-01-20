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東森自然美鎖定飯店加大展店力道　直營店今年擬增80～100家

東森自然美（圖／記者洪菱鞠攝）

▲東森自然美直營店今年將加大展店力道，並以進駐「飯店」為主力。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情衝擊各行各業經濟，東森集團卻衝出最豐收的一年，2020年營收達到329.82億，獲利17.2億，YOY成長21%，主要歸功於旗下自營商品、線上線下佈局、社交電商策略整合奏效，總裁王令麟也提出「後疫情新常態時代」6大發展策略布局2021年，其中持續推動線上銷售、線下體驗，尤其是升級目前現有的自然美直營店，打造為四美複合店之外，還將以進駐飯店作為拓展直營店的主力。

東森自然美2020年拿下12項生技美容產業類別獎項肯定，今年初再以5項商品榮獲「2021亞太美業精品獎-卓越品質獎」，產品有口碑，再加上品牌力、服務力，東森自然美在台灣首度獲利超過1億，成長動力主要來自於東森購物、直銷兩大通路，王令麟認為「體驗是最好的行銷」，為了讓女性朋友享受到全方位頂級美容體驗，今年現有的自然美直營店將升級打造為涵蓋美甲、美睫、美髮、美容的四美複合店。

現全台共有15家自然美直營店，今年將加大展店力道，預計新增80～100家店，尤其以進駐「飯店」作為拓點一大策略。王令麟表示，在疫情影響下，進駐五星飯店的話，除了較好談條件，又可以拉長營業時間，且合乎消防法規，有利於自然美直營店的經營，目前已入駐希爾頓飯店。

王令麟對於開直營店很有信心，主要在於具備導客能力，占自然美來客的一半，他提到自然美台灣直營店目標在2025年擴大至300家，未來導客能力也將運用在東森寵物雲，帶動店家數從現有108家在2025年增加到300家。

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