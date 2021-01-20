買口罩助防疫　桃園5大宮廟聯合捐贈250萬

▲桃園5大宮廟聯合捐贈250萬，買口罩助防疫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫，有感農曆春節期間許多信眾會到各廟宇上香祈福，桃園市5大宮廟聯合發起口罩捐贈活動，讓全市286家宮廟都能有充分的口罩可供使用，確保信眾進入宮廟時都能配合強制佩戴口罩。市長鄭文燦20日出席捐贈儀式，感謝各宮廟響應共同防疫、團結面對疫情，也祈願神明庇佑讓市民朋友都能平安度過疫情的侵擾。

鄭市長表示，本次捐贈由南崁五福宮主任委員陳宗賢，結合中壢仁海宮董事長李合鑑、桃園慈護宮主任委員吳正宗、景福宮主任委員簡征潭、明倫三聖宮主任委員委簡朝吉等宮廟負責人分別捐贈50萬元，合計捐贈250萬元一起購置口罩，提供市內約286家宮廟使用。

其後有桃園蓮華寺捐贈10萬元、中壢大雲合聖宮捐贈5萬元、新屋天后宮捐贈5萬元、蘆竹誠聖宮捐贈2萬5,000元、八德三元宮捐贈2萬7,000元等宮廟相繼響應；元聖宮及寶仁寺也分別捐贈5,000個口罩，後續將由捐贈宮廟成立分發小組專責執行，剩餘經費也將作為防疫準備金，全力協助讓防疫工作更加完善。

鄭市長表示，去（2020）年12月1日起中央流行疫情指揮中心啟動秋冬防疫專案，規定寺廟等八大類場所應強制佩戴口罩，桃園近期發生醫院群聚感染事件，確診的病患也有社區活動軌跡，因此有必要提升社區防疫等級。

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