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這個沒取消！員林市19天燈會活動照常舉行　縮小規模採實名制

▲員林市公所燈會縮小規模照常舉行。（圖／員林市公所提供）

▲員林市公所燈會照常舉行。（圖／員林市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫，各地燈會活動接連宣布取消或延期，員林市公所決定按照原規劃於除夕至元宵在員林公園舉辦19天的燈會活動，但縮小活動規模，除夕夜點燈活動及元宵節活動將限制入場人數，並採行實名制戴口罩，至於燈會期間的節目演出和美食攤位是否存續尚在評估討論中，將視疫情狀況滾動式調整。

員林市長游振雄說，員林市首次舉辦燈會活動，無論是白天或是夜晚都呈現出不同風情，這次碰到疫情干擾，希望能在防疫工作完備的情況下，讓主燈、副燈及近1公里7500顆全台最長的彩繪燈籠暨客家花布燈籠天幕為日常街景增添新亮點，璀璨的燈海點亮了靜謐的員林街廓，形成色彩繽紛又濃厚年味的員林燈會。

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▲員林市公所燈會縮小規模照常舉行。（圖／員林市公所提供）

▲員林市公所在社區彩繪燈籠。（圖／員林市公所提供）

2021員林燈會以員林公園為主場地，主燈為金牛主軸設計，搭配10座富涵員林意象的副燈，有客家花布燈區、美食燈區 (八寶冰、菱角粽…)、光影燈區等，更有福寧宮、興賢書院、廣寧宮、廣安宮、地藏庵、玉天宮等宮廟響應在員林公園、三角公園及宮廟前布置意象，建大輪胎、曼黛瑪璉、員榮醫院、百果山探索樂園等在地企業參與，在員林車站及重要路段設計裝置藝術，台懋公司贊助50萬予員林市公所，集結政府與社會力量，點亮員林市。

員林車站至員林公園及光明街等路段將布置7500個彩繪燈籠及客家花燈，市公所邀集員林市各國小、員林家商、員林農工、員林高中4千多名學生，以及多個社區參與創作，動手畫出樂趣，創作獨一無二的彩繪燈籠。

燈會期間：2月11日(除夕)至3月1日(正月十八)
點燈活動：2月11日除夕晚間20:00至22:00 (預計發送500個金牛小提燈)
元宵節活動：2月26日(正月十五)晚間18:30至21:30 (預計發送500個金牛小提燈)

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