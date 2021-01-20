林為洲爆：3綠委收百萬政治獻金　護航155億5G前瞻預算

▲林為洲點名民進黨立委陳歐珀、鄭運鵬、王定宇，收受遠東集團政治獻金，護航5G預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會通過前瞻計畫第3期2300億預算，其中NCC編列155億元，補助五大電信業者建置5G基地台，引發國民黨團強烈質疑圖利廠商。針對民進黨立委陳歐珀指稱馬政府過去也補助過4G業者，國民黨團總召林為洲20日召開記者會，直接點名陳歐珀、鄭運鵬、王定宇收受遠東集團政治獻金，替遠東護航預算，才應該下台。

林為洲指出，前瞻第3期預算中有關NCC 5G建設方案，蔡政府拿預算155億獎勵得標5G電信業者加速佈建基地台。當初五大電信廠商願以1421.91億元標下5G頻譜，代表有利可圖，投標金額之後勢必轉嫁到電信消費者分擔，例如吃到飽費用增加等，且企業為了賺錢自己一定會加速布建，結果現在政府卻另編155億元，拿納稅錢要鼓勵加速布建，等於扒人民兩層皮。

▲林為洲指出，馬政府4G方案並沒有直接補助電信業者。（圖／國民黨團提供）

林為洲表示，馬英九時代所提出的「加速行動寬頻服務及產業發展方案」，當時的行政院長張善政指示重點在於輔導業者加速4G應用與服務普及，尤其是需要4G才做得到之有感服務，總金額為127.91億元，且方案逐年編列，並不是把標金直接「退佣」給業者，而是電信業者必須與縣市政府合作，由政府釋出公有地建構基地台，在偏鄉、原鄉設立基地台，根本不會直接補助電信業者，更不會補助業者建構基地台等相關基礎建設。

林為洲還踢爆，五大電信業者去年在遠傳電信董事長徐旭東帶領下，拜會新任NCC主委陳耀祥和新任委員，直接挑明5G標金過高，要求從標金提撥一定金額補助。果不其然，NCC在前瞻計畫第3期編列155億元預算，補助業者建構基地台，接受遠東集團2020年立委選舉政治獻金的綠委鄭運鵬、王定宇、陳歐珀在國民黨團質疑NCC退佣給業者時，跳出來護航預算，如此護航財團難道沒有利益迴避的問題嗎？

▲林為洲踢爆，民進黨立委陳歐珀、鄭運鵬、王定宇收受遠東集團政治獻金100萬元護航預算。（圖／國民黨團提供）

針對林為洲的指控，鄭運鵬回應表示，該筆合法政治獻金的公司不是電信業者，辦公室也合法向監察院申報，公開、透明、不是秘密、也沒有拜會，此外，國民黨所說的電信公司集體公開拜會，對象是NCC，也不是拜訪鄭運鵬，強調自己和徐旭東沒有私交，只有公開場合看過徐董事長。

鄭運鵬表示，他也不認為林為洲會辭職，同為立法院的黨團幹部，只期許林為洲以總召之尊，不要打口水戰、抹黑戰。

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