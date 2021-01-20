鄭運鵬、王定宇、陳歐珀反擊林為洲　駁斥為5G業者遠東集團護航　

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

立法院通過前瞻預算補助5G產業，卻遭國民黨團指控圖利財團，總召林為洲除了質疑民進黨3位立委鄭運鵬、王定宇以及陳歐珀都曾收過遠東集團的政治獻金，還說若馬政府時代有補助4G產業，他就辭立委。對此，鄭運鵬等3人一一反擊。

鄭運鵬表示，林為洲拿2020年他和王定宇、陳歐珀連任立委公開合法申報的政治獻金，作為承諾辭職的擋箭牌，是一件非常可笑的事情，可見林為洲和國民黨團的心虛。

鄭運鵬說明，該筆合法政治獻金的公司不是電信業者，也合法向監察院申報，公開、透明、不是秘密、沒拜會；且國民黨所說的電信公司集體公開拜會，對象是NCC，他和徐旭東沒交情，只有公開場合看過，「我也不認為林為洲會辭職，我只期許林為洲以總召之尊，不要打口水戰、抹黑戰」。

▲王定宇證實馬英九政府確實補助150億元。（圖／翻攝王定宇臉書，下同）

王定宇則直接拿出證據，證實馬政府確實補助150億，且是直接補助業者。王定宇說，林為洲到底多不用功、多麼害怕兌現辭職承諾？沒人逼林為洲，是林為洲嗆說「如果國民黨執政時期，有補助電信業4G建設，我就辭立委！」結果光google一下，就發現馬政府編列150億補助4G產業，林為洲開始扯「那不一樣...不是直接補助得標財團」，結果查一下馬政府的報告和預算書，就看到一堆補助得標財團的內容。

王定宇還說「林為洲…現在可以甘願辭職立委了嗎？亂扯別人合法申報的政治獻金，只是想掩飾自己急著跳票辭職立委的承諾而已！」

▲鄭運鵬、王定宇、陳歐珀。（組合圖／記者李毓康、游芳男攝）

陳歐珀也回應，加速加量5G建設是「福利全民 」，不是「圖利電信業者」，馬政府提撥150億元，分三年補助4G網路建設，我國5G建設落後中國、日本及韓國，需要急起直追，而數位國力的問題，當然要由政府主導，台灣不能作為科技輸出大國，卻成為應用的侏儒，這是全球戰略佈局應用的問題，請國民黨不要再汙名化。