快訊／又將入監！孫道存侵占1.4億判刑1年6月　撤回上訴已定讞

▲孫道存又將發監。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，遭檢方指控，涉嫌侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民（孫之父）文教基金會」公益資金近1.4億元，提起公訴，一審將他判刑1年6月。二審高等法院於日前審理終結，訂於20日宣判，但孫道存卻突然具狀撤回上訴，全案定讞，孫道存即將發監執行。

孫道存與太電前財務長胡洪九，2人涉嫌掏空太電200億元，最高法院最後將孫道存判刑3年定讞。2人在2017年9月間相繼發監執行。孫道存服刑期間表現良好，發監沒多久就獲准到八德外役監服刑，並被分配到園藝隊當園丁。他在去年元旦因刑滿出獄，但又捲入另外的案件中。

由於孫道存先前因欠稅1.2億元，差點遭到行政執行官聲請管收，但他隨即掏出1.2億元，繳完欠稅罰鍰，終於免得牢獄之災。但檢方懷疑他的資金來源，經過清查過後，發現他涉嫌長期挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」2基金會的資金，有「公益侵占」罪嫌的問題。

檢方他刑滿出獄後，隨即向法院聲請羈押。孫道存雖然強調家中仍有96歲高齡老母需要照顧，況且女兒孫芸芸以及女婿、微風集團董事長廖鎮漢都可幫忙還債，極力承諾自己不會逃亡，但法院仍裁定羈押禁見。而案件審理過程中，孫道存認罪，最後一審法院速審速結，將他判刑1年半。

案經上訴，高等法院審理期間，孫道存仍認罪請求輕判，全案於日前審理終結，訂於20日宣判。但孫道存卻突然具狀，表明撤回上訴。由於檢方也未針對本案上訴，因此孫道存撤回上訴後，全案就以一審判決內容而確定，孫道存遭判刑1年6月定讞，檢方即將在近日內執行，孫道存將再入監。