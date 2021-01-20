1985專線真的可以打！晚上「放手機」到就寢　過來人曝1情況必打

▲在軍中有任何問題都可以撥打1985專線。（示意圖／翻攝自國防部後備指揮部）

記者施怡妏／綜合報導

當過兵的都知道，若遇上不公正對待、不當管教時，可以打1985專線申訴，一名男網友一直以為打了電話之後，會被軍中的長官關切，進軍營後才發現「我錯了」，只要有不滿的地方打1985就對了，每打一次連長就會放低姿態安撫大家的情緒，他因此恍然大悟「原來打1985真的不是反串耶！」

男網友在PTT版上發文，看到很多人抱怨軍中的事情，網友的留言全都是「打1985」，以為都只是說說而已，沒想到進軍營後才發現「原來是真的」，「裡面一堆廢物兵、草莓兵，洗澡沒熱水打1985，晚上沒放手機打1985，驗槍跪太久打1985，跳電沒冷氣吹打1985」。

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他指出，每打一次電話，連長都會低聲下氣安撫大家的情緒，「連長都這麼沒人權喔」，打了電話之後，當天本來要操課的時間，變成了休息時間，可以抽菸、投飲料機、打電話、上營站，開放使用手機到就寢時間。

▲許多人分享當兵時打1985的經驗。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友都指出，現在當兵只要四個月，都希望可以平安不出事，「因為現在四個月而已，所以不出包為原則，如果回到兩年你就準備後面難過了」、「現在四個月兵，能趕快送走不出事就好」、「四個月打又沒差，有差的是當一年以上或志願役」。

還有人分享打1985的經驗，「上次打1985，結果為了安撫全連放18假」、「之前軍隊有人打架，被打的那一方還被班長罵，氣到打1985，當天連長原本外宿，馬上回來當眾對那個班長打頭，要他跪下來道歉」。

也有過來人指出打1985的小秘訣，「只要你生活比基本規矩爛就可以打」、「如果沒有很多福利就打下去，有很多福利的別打，都會被取消」、「1985有沒有用要看部隊啦，一次多一點人打比較有用，我那次只有我打，營長根本不鳥」、「打了就是照規定來，好壞不一定啦」。也有不少人無奈表示，本來可以夭八（18點）放假的，結果因為打了1985，一切都照規定來，變成明早洞八（8點）放假。