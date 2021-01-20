快訊／八尺門舢舨翻覆船長失蹤　潛水員海中驚見遺體卡消波塊

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八尺門漁港綠燈塔防波堤19日凌晨傳出有一艘舢舨船翻覆意外，海巡第二岸巡隊接獲「永吉」號49歲曾姓船長家屬通知永船未進港， 隨即由基隆海巡隊、第二岸巡隊及警消展開海陸搜尋，惟到傍晚天色昏暗，搜救行動暫時停止尚未尋獲，20日上午再繼續進行搜救行動時，基隆市救難協會潛水人員下潛在八尺門漁港附近消波塊下方終於尋獲遺體，經家屬指認，確定為曾姓船長，後續交由海巡處理並報請檢方相驗。

▲基隆八尺門漁港舢舨翻覆1男失蹤，海巡警消投入救援遺體尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）

19日凌晨2時許，發生一艘舢舨船翻覆意外！第二岸巡隊接獲「永吉」號49歲曾姓船長家屬通知永船未進港， 隨即由基隆海巡隊、第二岸巡隊及警消展開海陸搜尋，約凌晨5時許在基隆八尺門漁港綠燈塔防波堤附近發現永船翻覆，但未發現曾姓船長身影。

據了解，49歲曾姓船長在地人，18日下午5時許從八尺門漁港出海釣魚，家屬遲遲未見曾男進港，趕緊向海巡求助，經海巡人員展開海陸搜尋時，發現在基隆八尺門漁港綠燈塔附近翻覆，被大浪衝回撞擊消波塊船身破損。

▲9時3分基隆市救難協會潛水人員下潛在八尺門漁港附近消波塊下方終於尋獲遺體。

基隆海巡隊、第二岸巡隊及警消展開海陸搜尋，惟到傍晚天色昏暗，搜救行動暫時停止尚未尋獲，20日上午再繼續進行搜救行動時，9時3分基隆市救難協會潛水人員下潛在八尺門漁港附近消波塊下方終於尋獲遺體，9時11分由基隆港務消防隊東岸分隊許明興小隊長率同仁駕救生艇協助拉上船，9時17分吊掛上岸已明顯死亡，後續交由海巡處理並報請檢方相驗。

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