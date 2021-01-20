抗煞英雄「313字」告白部桃醫護！上萬網友看哭：謝謝有你們

▲白永嘉醫師分享當年的經驗，感性地向前線告白。（圖／翻攝臉書／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））



記者柯振中／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染擴大，許多市民對疫情感到相當擔憂。對此，急診醫師白永嘉回憶2003年的SARS疫情，當時明知可能被感染，但仍是義無反顧，因為這場戰役中，無人能置身事外，希望民眾可以替前線的醫護禱告，「我們一定可以守住台灣！」

白永嘉醫師在臉書上分享一張照片，是他正在穿著防護服的畫面。他回憶，當時正值2003年SARS疫情，必須替病患插管，明知風險極高，依然義無反顧，「因為在這場戰爭之中，沒有人可以置身事外、沒有人可以選擇退後。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

適逢新冠肺炎疫情捲土重來，部立桃園醫院多名醫護確診，白永嘉感嘆，如今的疫情就像當年一樣，醫護在病患裡面對的，不只有新冠病毒，還有心肌梗塞、中風、敗血症、癌症等重大傷病，許多性命垂危的病人待救，這些醫護站在最前線，「他們不怕辛苦、他們都是戰士。」

▼部立桃園醫院感染擴大，民眾感到擔憂。（圖／記者沈繼昌攝）



而受到疫情影響，許多人擔心，醫護人員再度感染、疫情持續擴大，但白永嘉認為，這時候更需要平靜、安穩，替前線的醫護人員禱告、打氣，也為防疫人員加油，保護好自己，就是最大的支持，「不要恐慌、不要害怕、團結一心，我們一定可以守住台灣！」

白永嘉的貼文發出，收到了上萬個讚。許多網友看完白永嘉的感性告白，覺得十分感動，在下方留言回應，「千言萬語化作一句謝謝」、「謝謝你們的辛苦～大家一起守護台灣～加油」、「不要恐慌！做好個人防疫措施，我們的敵人是病毒」、「沒有誰比他們更害怕，希望大家鼓勵大於謾罵，他們比誰都辛苦。」

►「平價版海洋拉娜」臉部、身體都能用