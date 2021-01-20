台南鹽水蜂炮必須取消！7000網友湧入黃偉哲臉書　正反議論

▲台南鹽水蜂炮重頭戲主炮城。（圖／記者林悅翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台南市長黃偉哲19日與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量。消息一出，臉書聲明文章在短短三小時內就獲得接近7千個按讚、超過900則留言，引起網友一陣熱議。

衛福部立桃園醫院在發生群聚感染事件後，截至19日已經有9人確診，全台大型活包括鹽水蜂炮、新北燈會、台中燈會、桃園燈會等將停辦，平溪天燈節基於出人管制不易的情況下，也宣布延後辦理。

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正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，對於台南市長黃偉哲暫停辦理相當具有代表性的鹽水蜂炮活動，網友紛紛表達肯定之意表示，「防疫優先」、「支持市長，雖然還有各種聲浪，但疫情當前，還是停辦好！」、「謝謝您的決定，防疫比什麼都重要」、「感謝市長做出正確的決定！」、「謝謝市長傾聽民意，接納民意」。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

不過，鹽水蜂炮的習俗原意旨在驅除鹽水地區的瘟疫，在這個疫情格外嚴峻的期間，也有網友認為，「對鹽水人太不公平」、「人不要進來我們鹽水人照放，炮是放給神看不是放給人看」、「距離元宵節還有一段時間，市長應該視疫情狀況評估再做最後決策！畢竟這是台灣重要的節慶之一，也是鹽水人的過年慶典！」

雖然黃偉哲已經宣布要停辦月津港燈節、鹽水蜂炮這兩個活動，但24日有「台南開基天后祖廟恭送張府天師回鑾繞境」的活動，以往都會吸引大批信眾參與盛事，而目前尚未宣布取消。